Kırgızistan, Orta Asya'da ülke. Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin Halk Cumhuriyeti ile komşudur. Başkenti Bişkek'tir. Nüfusu 5 milyon 550 bindir.

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