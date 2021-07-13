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Kırgızistan

Kırgızistan, Orta Asya'da ülke. Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin Halk Cumhuriyeti ile komşudur. Başkenti Bişkek'tir. Nüfusu 5 milyon 550 bindir.

DW Türkçe'nin Kırgızistan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Bild links: Russian President Vladimir Putin attends his annual live call-in show in Moscow, Russia, Wednesday, June 30, 2021. Speaking in a live call-in program Wednesday, Vladimir Putin has voiced hope that the country could avoid a nationwide lockdown amid a surge of new infections. (Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Bild rechts: United States President Joe Biden speaks in the East Room of the White House on Thursday, July 8, 2021. Biden met with security advisers before delivering remarks about the U.S. troop drawdown from Afghanistan, where the Taliban is rapidly advancing on the heels of the U.S. departure. Credit: Tom Brenner / Pool via CNP /MediaPunch

Putin'den Biden'a Afganistan sonrası için uyarı 13.07.2021

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Putin'in Biden'ı ABD'nin Afganistan'dan çekildikten sonra Orta Asya'daki eski Sovyet ülkelerine askeri birlik konuşlandırmaması yönünde "sert" şekilde uyardığını açıkladı.
Orhan Inandi Schlagwörter: Gülen, FETÖ, Türkei, Kirgisistan, Sapat, Sebat, MIT Copyright: Sapat

MİT'in Kırgızistan'dan getirdiği Orhan İnandı tutuklandı 12.07.2021

MİT tarafından Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen ve Gülen yapılanmasının Orta Asya sorumlusu olduğu iddia edilen Orhan İnandı sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Orhan Inandi Schlagwörter: Gülen, FETÖ, Türkei, Kirgisistan, Sapat, Sebat, MIT Copyright: Sapat

Alman hükümeti Orhan İnandı'nın akıbetini sordu 19.06.2021

Alman hükümeti, haziran ayı başından beri kendisinden haber alınamayan Türkiye kökenli Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı'nın akıbetini Bişkek hükümetine sordu ve yaşanan belirsizlikten duyduğu endişeyi dile getirdi.
6435586 10.01.2021 Presidential candidate Sadyr Japarov gestures after casting his ballot at a polling station during a presidential election and constitutional referendum in Bishkek, Kyrgyzstan. The election will be held in Kyrgyzstan on January 10, with a total of 17 candidates competing for the presidency. A referendum will also be held the same day to decide the form of government, be it a parliamentary system or a presidential one. Alexey Maishev / Sputnik

Kırgızistan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Caparov kazandı 11.01.2021

Kırgızistan'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini milliyetçi aday Sadır Caparov kazandı. Seçmenler, cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten bir anayasa değişikliğine de "evet" dedi.
FILE PHOTO - Kyrgyzstan's President Sooronbai Jeenbekov speaks after a vote at a parliamentary elections in Bishkek, Kyrgyzstan October 4, 2020. Sultan Dosaliev/Kyrgyz Presidential Press Service/Handout via REUTERS/File Picture. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Kırgızistan Devlet Başkanı istifa etti 15.10.2020

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, görevinden istifa etti. Ceenbekov, istifasına ülkede kan dökülmesini istememesini gerekçe olarak gösterdi.
A demonstrator wearing the national flag gestures during a protest against the results of a parliamentary election in Bishkek, Kyrgyzstan, October 6, 2020. REUTERS/Vladimir Pirogov

Bişkek'te olağanüstü hâl ilan edildi 09.10.2020

Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov, ülkede günler süren hükümet karşıtı protesto gösterilerinin ardından başkent Bişkek'te olağanüstü hal ilan etti. Ceenbekov, hükümeti de görevden aldı.
Protesters try to break into the government headquarters during a rally against the result of a parliamentary election in Bishkek, Kyrgyzstan, October 5, 2020. REUTERS/Vladimir Pirogov

Kırgızistan'da seçim sonuçları iptal edildi 06.10.2020

Kırgızistan Seçim Komisyonu, ülkedeki protestolar üzerine pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını iptal etti.

Atambayev's supporters fight with special forces members at ex-president Almazbek Atambayev's residence in the village of Koi-Tash, about 20 kilometers (12 miles) south of the capital, Bishkek, Kyrgyzstan, Wednesday, Aug. 7, 2019. A serviceman died and at least 35 other people were injured as special forces in Kyrgyzstan tried to arrest the Central Asian country's former president on corruption and abuse of office charges, the Kyrgyz Health Ministry said early Thursday. (AP Photo/Vladimir Voronin) |

Kırgızistan'da Atambayev'e gözaltı 08.08.2019

Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı. Atambayev'in destekçileri ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir kişi ölmüştü.

04.12.20016A Russian soldier stands in government controlled Hanono housing district in Aleppo, Syria December 4, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki

Suriye için Kazak ve Kırgız asker planı 22.06.2017

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de oluşturulması için anlaştığı çatışmasızlık bölgelerine Kazak ve Kırgız askerlerinin de konuşlandırılması gündeme geldi.

Kırgızistan’ın tartışmalı geleneği: Zorla kız kaçırıp evlenmek 01.04.2017

Kırgızistan’da göçebe zamanından kalma bir gelenek olan 'gelin kaçırma' son dönemde artış gösterdi. Birçok kadın kaçırılıp evliliğe zorlanıyor.

'Engel' tanımayan mücadele 17.02.2017

Dünyanın tenha bir köşesinde yaşamdan izole yaşayan engelli bir Kırgız yaptığı aksesuarlarla internette satış başarısı elde etti.
16.01.2016+++ BISHKEK, Jan. 16, 2017 Photo taken on Jan. 16, 2017 shows the Turkish cargo plane crash site near Kyrgyzstan's International Manas Airport outside Bishkek, Jan. 16, 2017. At least 16 people were killed in a Turkish cargo plane crash in Kyrgyzstan, local media quoted the Kyrgyz government sources as saying. djj |

Türk kargo uçağı Bişkek'te düştü 16.01.2017

ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağının Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yerleşim birimine düşmesi sonucu 37 kişi yaşamını yitirdi.

Kırgızistan’ın dünyaca ünlü ceviz ağaçları 07.12.2016

Dünyada en fazla ceviz ihracatı yapan ülkelerin başında Çin, İran, ABD ve Türkiye geliyor. Kırgızistan ise dünyanın en büyük ceviz ormanına sahip. Ancak ağaçların kaçak kesimi ve hayvancılık nedeni ile orman içinde büyük boşluklar oluşmaya başladı.
14.07.2016 +++Der Präsident der kirgisischen Republik, Almasbek Atambajew, wartet am 14.07.2016 in Bischkek auf Bundeskanzlerin Merkel (CDU). Neben ihren politischen Gesprächen besucht Merkel ein von Deutschland gefördertes Ausbildungsprojekt. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Kırgızistan'da hükümet istifa etti 26.10.2016

Anayasa reformuyla ilgili anlaşmazlık Kırgızistan hükümetinin istifasına yol açtı. Koalisyon ortağı Ata Meken partisi başbakanın yetkilerini arttıran taslağı kabul etmedi.

2. Dünya Göçebe Oyunları'na ilgi büyük 07.09.2016

Kırgızistan'da bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.
Merkel in Kirgisien/PK mit Atambajew, die unser Korrespondent in Bischkek Alexandr Tokmakow heute gemacht hat. Auf den Bildern sind ein Poster zum Merkels Besuch, eine PK, die die Kanzlerin mit dem Präsident Atambaew gegeben hat , und Verhandlungen in Bischkek. Schlüsselworter: Kirgisien, Bischkek, Merkel, Atambaew, Alexandr Tokmakow © DW/B.A.Tokmakow

Merkel Kırgızistan’da 14.07.2016

Merkel Kırgızistan ziyaretinde ülkenin AB ile ilişkilerinin geliştirilmesi sürecine destek verdi.
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