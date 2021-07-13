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Kırgızistan, Orta Asya'da ülke. Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin Halk Cumhuriyeti ile komşudur. Başkenti Bişkek'tir. Nüfusu 5 milyon 550 bindir.
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Dünyada en fazla ceviz ihracatı yapan ülkelerin başında Çin, İran, ABD ve Türkiye geliyor. Kırgızistan ise dünyanın en büyük ceviz ormanına sahip. Ancak ağaçların kaçak kesimi ve hayvancılık nedeni ile orman içinde büyük boşluklar oluşmaya başladı.