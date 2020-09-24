Kına gecesi ve düğün Hamm'ı korona merkezine çevirdi

Almanya'da Türkiye kökenlilerin de yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Hamm kenti şu günlerde ülke gündeminde. Kentte son günlerde ortaya çıkan rekor yeni korona vakalarında iki kına gecesi ile iki de büyük düğünün etkili olduğu açıklamaları kent ve çevresinde öfkeyi de artırdı. Kent halkı alınan sert tedbirler ve karantina önlemleri yüzünden kızgın.

Hamm belediyesinin açıklamasına göre kentte son veriler ışığında 196 korona vakası bulunuyor . Bölgede 2 bin 573 kişi de karantina altında. Son bir haftada tespit edilen yeni vaka sayısı da 171.

Yeni vakalardan 150'sinin ay başında kentte yapılan kına gecesi ve akabindeki büyük düğün ile bağlantılı olduğu açıklandı. Düğünle bağlantılı olarak 300 kişinin de karantina altında olduğu bildirildi.

Kentte 4 Eylül'de bir kına gecesi düzenlenmiş, akabinde de Dortmund'da büyük bir salonda düğün yapılmıştı. Ertesi hafta ise 15 kilometre uzaklıktaki Werl kentinde yine bir kına gecesi ve büyük bir düğün yapıldığı, oraya da Hamm ve Dortmund'daki kına ve düğüne katılanlardan bazılarının davetli olduğu aktarıldı. Düğüne katılanlarda ilk vakaların Eylül ayı ortasında görüldüğü açıklandı.

Hamm belediyesi basın sözcülüğü DW Türkçe'ye verdiği bilgide, eyalette o dönem geçerli olan tedbirler ile kutlamaların 150 kişiyle sınırlı olması kuralının ihlal edilip edilmediğinin kendilerince denetlendiğini ve bunun diğer kentler tarafından yapılması gerektiğini de belirtti.

Düğüne katılan 309 kişinin kimliği tespit edildi

Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger-Petermann, düzenlediği basın toplantısında düğün sahiplerini ve yapılan salonu da bildiklerini, ancak bütün detayları netliğe kavuşturamadıklarını söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Belediye Başkanı, kutlamalara katılan 309 kişinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.

Hamm Belediyesi Uyum Meclisi Başkanı Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi İsmail Erkul ise DW Türkçe'ye verdiği demeçte hataların yapılmış olabileceğini, bunların araştırılması gerektiğini söyledi, diğer yandan ise medyada veya kamuoyunda korona vakalarındaki artışın "Türk düğünü" başlığıyla tartışılmasını eleştirdi. Erkul, konunun korona ve tedbirlerin ihmali olmaktan çıkıp ırkçı bir hal aldığını, Hamm'da önümüzdeki Pazar günü düzenlenecek belediye başkanlığı seçimi ikinci turu öncesinde siyasete malzeme edildiğini söyledi. Erkul tartışmanın tarzını da eleştirdi.

Hamm ve bölgesini iyi tanıyan gazeteci Mehmet Tanlı da aynı konuya dikkat çekti. DW Türkçe'ye kentteki havayı değerlendiren Tanlı, "Bir grup Türkiye kökenlinin yaptığı hatanın genelleştirilerek, faturanın bütün Türklere veya göçmenlere kesilmesi herkesi üzdü ve öfkelendirdi" diye konuştu. Oluşan ortamın aşırı sağcıların ve ırkçıların ekmeğine yağ sürdüğünü de belirten Tanlı, oluşan nefretin başka şekillerde de ortaya çıktığını, örneğin yakın beldelere tatile giden Hamm plakalı araçların önünün kesildiği, kimi bölgelere girmelerine izin verilemediğini duyduklarını söyledi.

Önlemler sıkılaştırıldı

Hamm'daki rekor yeni vaka sayısı üzerine önlemler sıkılaştırıldı. Buna göre kentte en fazla beş kişi veya iki ailenin mensupları kamuya açık alanlarda biraraya gelebilecek. Buna restoran ve gastronomi işletmelerinin, mağazaların, kültür ve boş zaman uğraşılarının da dahil olduğu duyuruldu. İlkokullar hariç tutulmak üzere 1,5 metre mesafenin korunamayacağı her yerde, okullarda ders dahil, maske zorunluluğu getirildi.

Rekor vaka sayısının sebebi olarak nitelenen kutlamalara ilişkin de tedbirlerin sıkılaştırıldığı duyuruldu. 25 kişiden daha kalabalık kutlamaların belediyeye bildirilmesi şartı getirildi. 50-150 kişi arası kutlamaların yapılmasının da tamamen belediyenin iznine bağlanması kararlaştırıldı. Ayrıca davetli kişilerin isim ve bağlantı bilgileri dışında hijyen ve enfeksiyondan korunma planı sunulması da şart koşuluyor. Okul ve yuvalar için de özel bir test merkezi kurulduğu duyuruldu.

Hamm'daki kutlamalarla artan vaka sayıları üzerine kentin bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de tedbirler sıkılaştırıldı. Eyalet Sağlık Bakanı Karl- Josef Laumann, eğlence ve kutlamalardan iki hafta önce belediyeye bildirimde bulunulmasını korona tedbirleri genelgesine ekleyeceklerini, zabıtaların böylesi kutlamaları denetlemesinin de mümkün olabileceğini açıkladı. Bakan, Hamm'daki kutlamanın 150 davetli sınırını aştığını, davetli listesinin düzensiz olduğunu, aslında kutlamanın bu şekilde yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe