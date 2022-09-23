Kılıçdaroğlu'nun sitemine "Yanındayız" mesajı

İzmir'de partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diye sitem etti. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan destek mesajları geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferihisar'da partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıda partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun "Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?" şeklindeki sitemi salonda bulunanlar tarafından alkışlandı.

Destek mesajları geldi

"Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum" diye konuşan CHP Genel Başkanının bu sözlerine sosyal medyadan CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları, Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililerden destek mesajları geldi.

Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş da sosyal medyadan destek verdi

"Yanındayım", "Seninleyiz Kılıçdaroğlu" etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle birlikte misiniz?" sorusuna Twitter hesabından yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldığını yine Twitter'da, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" sözleriyle duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Kılıçdaroğlu'nun sorusunu Twitter hesabından, "Umut, barış ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım" mesajıyla yanıtladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaşanlar arasında yer aldı.

DW/TY,BK