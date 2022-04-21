Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi

Elektrik zamlarına tepki göstermek amacıyla faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.

Peş peşe gelen elektrik zamlarının ardından protesto amacıyla faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği bu sabah EnerjiSA ekiplerince kesildi.

Şubat ayında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu o dönemden bu yana Şubat, Mart ve Nisan ayı faturalarını ödemedi. Yönetmelik kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara üç ay süre tanındığı için Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği bugüne kadar kesilemiyordu.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" paylaşımını yaptı.

DW / EG, EC