Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosunda kimler olacak?

Kılıçdaroğlu, aralarında Merkel'in danışmanı Jeremy Rifkin'in de olduğu ekonomi kadrosunu açıklayacak. Peki Daron Acemoğlu ve Özgür Demirtaş da kadroda yer alacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi politikalarını ve nasıl bir Türkiye istediklerini Cumartesi günü geniş ekonomi kadrosuyla açıklamaya hazırlanıyor. Daha sonra altılı masanın diğer üyelerinin de açıkladığı ekonomi beyannameleri ile birlikte hepsinin bir havuzda toplanması ve ortak hükümet programında bunlardan yararlanılması planlanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun toplantısının ABD ve İngiltere ziyaretleri ile birlikte okunması gerektiğini belirten CHP'li yetkililer, Türkiye'nin ekonomide yeni bir çıkış yolu bulmasının şart olduğunu ve özellikle gençlere umut vermeye yönelik bir açılım yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "Ey dünya! Gözlerimize bak! Seninle rekabet etmeye geliyoruz" çağrısındaki sözlerin bu kapsamda seçildiği belirtiliyor. Detayları bilinmeyen çalışmada katma değeri yüksek yatırım projeleri, endüstri 4.0 gibi dünyaya açılmaya yönelik bazı projelerin olması bekleniyor.

Ekonominin merkezi olması dolayısıyla yerinin İstanbul olarak seçildiği toplantıya ekonominin tüm bileşenlerinin herhangi bir ayrım gözetilmeden davet edildiğini belirten CHP'li yetkililer, basın için de aynısının geçerli olduğunu kaydediyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı ekonomi politikasının önemli bir ayağı ise "demokrasi" vurgusu olacak. CHP'li yetkililer, "sunumu yapılacak projelerin Türkiye'yi kabuğundan çıkartıp dünyada etkili bir pozisyona koymak için hedefler içereceğini, bu hedefler için ise demokrasinin olmazsa olmaz olduğunun vurgulanacağını ve böylelikle yabancı yatırımlar için güven telkin edileceğini" belirtiyor.

CHP lideri, son grup toplantısında "Ey dünya; insanımız, senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız, senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz, senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ve asla mahkûm değiliz ve mecbur da değiliz… Unutmayın, dünyaya sesleneceğiz o vizyon toplantısında. 'Ey dünya' diyeceğiz; 'Seninle rekabet etmeye geliyoruz.' Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şey ile rekabet etmeye geliyoruz" demişti.

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin Fotoğraf: Imago

Kadroda kimler var?

"İkinci Yüzyıla Çağrı" başlığıyla Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan toplantıda, Türkiye'nin beş önemli sorununa 13 çözüm maddesi öneren beyanname olarak üç yıldır üzerinde çalışılan ekonomi yol haritasının açıklanması sırasında Türkiye'den ve dünyadan ekonomi alanında iyi bilenen isimler yer alacak.

Bu isimler arasında Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından, aynı zamanda Çin gibi başka ülkeler de danışmanlık veren Jeremy Rifkin ile ABD'deki saygın üniversitelerden MİT'te akademisyenlik hayatını sürdüren ve dünyaca ünlü kitapları bulunan Daron Acemoğlu bulunuyor. Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin fikir babası olarak kabul edilen Rifkin'in bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında çok sayıda kitabı bulunuyor. Rifkin, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in 3. Endüstri Devrimi politikası sırasındaki danışmanı idi. Rifkin'in şimdi Kılıçdaroğlu'na başdanışmanlık yapacağı belirtiliyor. Dünyada en çok alıntı yapılan beş iktisatçıdan biri olan Acemoğlu'nun ise çalışma alanları arasında siyasal iktisat, ekonomik kalkınma, büyüme, teknolojik değişimler, gelir eşitsizliği ve çalışma ekonomisi bulunuyor. Acemoğlu, çalışmaları nedeniyle aralarında Küresel Ekonomi Ödülü (Global Economy Prize) 2019'un da olduğu birçok ödüle layık görülmüştü.

Peki Acemoğlu'nun iktidara gelinmesi durumunda bir makama gelmesi olası mı?

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Acemoğlu şimdiye kadar sadece CHP ile ilgili değil çeşitli ortamlarda bu konular açıldığında siyasi bir makama talip olmadığını, siyasete uzak olduğunu ve akademisyen olarak katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu isimlerin yanı sıra Türkiye'de ekonomi dünyasındaki önemli ekonomistlerden Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, TCMB ESKİ Baş ekonomisti Hakan Kara ile Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Refet Gürkaynak, Prof. Ufuk Akçiğit de toplantıda yer alacak isimlerden. Ekonomistler alanlarına ilişkin sunumlar yaparak katkıda bulunacak.

Dünyaca ünlü iktisatçı Daron Acemoğlu Fotoğraf: Frank Molter/dpa/picture-alliance

Özgür Demirtaş Kılıçdaroğlu ile neden yemek yedi?

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun toplantı öncesinde ekonomist Özgür Demirtaş ile de yemek yediği basına yansıyan bir başka detay oldu. DW Türkçe'nin ulaştığı CHP'li yetkililer yemeği doğrularken, sadece fikir alışverişi yapıldığını ve ekibe katılması gibi bir durumun olmadığını belirttiler.

Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından çeşitli sunumlar yapılacak. Acemoğlu'nun video konferans yoluyla sunum yapması beklenirken CHP'nin ekonomi kurmayları Faik Öztrak ile Selin Sayek Böke'nin de yapısal reformlar ve yeşil ekonomi ile ilgili bölümleri aktarmaları planlanıyor.

Etkinlikte söz alarak yoksulluk ile ilgili sunum yapacak olan isim ise CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo olacak.

Kılıçdaroğlu için siyasi bir manifesto mu?

Öte yandan toplantının ekonomi açısının yanı sıra siyasi açıdan da yansımaları tartışılırken,Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adaylığına bir adım daha yaklaştıracağı yorumları yapılıyor.

DW Türkçe'nin CHP'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanında bu isimleri etrafında toplaması gerek kendisinin gerekse altılı masanın iktidara gelmeye yönelik iddiasını da ortaya koyuyor.

Kılıçdaroğlu'nun öncesinde altılı masanın diğer üyeleri de ekonomi alanında yapacakları ile ilgili önerilerini açıklamıştı. Tüm partilerin ekonomideki çözüm önerileri ve beyannamelerinin ortak bir havuzda toplanarak ortaklaştırılacağını söyleyen kaynaklar, böylelikle seçime giderken altılı masanın adayının güçlü bir ekonomi politikası ve kadrosuyla hareket etmesinin hedeflendiğini vurguluyor.

Altılı masanın hükümet programı ve seçim beyannamesi niteliğindeki çalışmasının hazırlıkları ise devam ediyor. Büyük bölümünün bitirildiği çalışma altılı masanın adayının seçim beyannamesi ve aynı zamanda hükümet programı niteliğinde olacak.