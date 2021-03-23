 Kılıçdaroğlu′nun dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı′nda | TÜRKİYE | DW | 14.04.2021

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TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu on milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Dosyaların 8'i CHP, 2'si HDP milletvekillerine ait.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu on milletvekiline ait dokunulmazlık fezlekeleri Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Böylece Meclisteki dosya sayısı bin 300'e yükseldi.

Kılıçdaroğlu dışında, dosyaları Başkanlık makamına gönderilen dokuz milletvekili şu isimlerden oluşuyor:

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran.

CHP'lilere ait fezlekelerin konusunun, CHP'nin hazırladığı ve internet sitesinde de yer alan "21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı" broşürü olduğu belirtildi.

Dosyaların partilere göre dağılımı

Söz konusu 10 yeni dokunulmazlık dosyası ile birlikte TBMM'deki fezleke ve dokunulmazlıklarla ilgili dosya sayısı bin 300'e yükselmiş oldu. Bu dosyalardan 913'ü HDP'li, 248'i CHP'li, 56'sı DBP'li (Demokratik Bölgeler Partisi), 33'ü bağımsız, 14'ü AKP'li (Adalet ve Kalkınma Partisi), 12'si İYİ Parti'li, 9‘u TİP'li (Türkiye İşçi Partisi), 6'sı DP'li (Demokrat Parti), 2'si MHP'li (Milliyetçi Hareket Partisi) ve 1'i Yenilik Partili milletvekillerine ait. 

Şentop: Vahim bir tablo

Mecliste bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası olmasını yorumlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil" ifadelerini kullanmıştı.

"İçerikleriyle ilgili olarak baktığımızda daha önceki dönemdekiler, daha çok adi nitelikli suçlar ile ilgili. Şimdi baktığımızda durum çok daha vahim, ağır..." ifadelerini kullanan Meclis Başkanı Şentop, söz konusu güncel dosyalar arasında "'Terörle ilgili suçlar, terör örgütü üyeliği, yöneticiliği, terör örgütüne yardım, terör örgütü propagandası" gibi dosyalar bulunduğunu ifade etmişti.

DW,DHA / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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TBMM'ye sekiz milletvekili hakkında fezleke sunuldu

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da bulunduğu sekiz milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.  

Meral Akşener'den fezleke açıklaması

"İYİ Parti milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "hakkın ve hakikatın yanında duracağız" açıklamasını yaptı.  

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