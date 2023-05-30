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Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkıyor

Alican Uludağ
2 saat önce

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona eriyor. Kılıçdaroğlu'nun 28'i Meclis'te olmak üzere yaklaşık 40 dosyası raftan inecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: Emin Sansar/AA/picture alliance

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle dokunulmazlığını kaybedecek. Bu nedenle Kılıçdaroğlu hakkında 28'i dokunulmazlık dosyası olmak üzere yaklaşık 40 dosya raftan inecek. Bunların 16'sını "Cumhurbaşkanına hakaret, tehdit ve iftira" iddiasıyla hazırlanan fezlekeler oluşturuyor. Savcılık, bu fezlekeleri davaya dönüştürürse Kılıçdaroğlu sanık sıfatıyla mahkemeye çıkabilir. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olmadı. Bu nedenle milletvekilliği haklarından yararlanamayacak olan Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı, yeni Meclis'in yemin edip göreve başlamasıyla birlikte resmen kalkacak. Yemin tarihinin Cuma günü olması bekleniyor.

Peki Kılıçdaroğlu'nu yargıda ne bekliyor?

CHP Genel Başkanı, 2002 yılından bu yana TBMM'de milletvekili olarak dokunulmazlığa sahipti. Ancak 2016'da TBMM'de yapılan Anayasa değişikliğiyle milletvekillerinin o tarihe olan dosyaları yönünden dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun da yaklaşık 60 fezlekesi raftan inmişti. Bu dava ve soruşturmaların büyük bölümü Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı. 

Geri kalan davalar ise Kılıçdaroğlu'nun 2018'de yeniden milletvekili seçilmesiyle birlikte durmuştu. 

Kılıçdaroğlu'nun 40 dosyası raftan inecek

Şimdi Kılıçdaroğlu'nun 2016'dan kalanlarla birlikte bugüne kadar savcılık tarafından hazırlanan dosyaları yönünden bir kez daha dokunulmazlığı sona erecek. Savcılık, bu fezlekeleri “suç unsuru” görürse iddianameye dönüştürerek mahkemeye gönderebilecek. Mahkemelerde olan davalar ise kaldığı yerden devam edecek. Bu durumda Kılıçdaroğlu, sanık sıfatıyla mahkemeye çıkmak zorunda kalacak. Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde yaklaşık 40 dosyasının bulunduğu öğrenildi. Bunların 23'ü ise TBMM'de bekletilen dokunulmazlık fezlekeleri.

TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu Fotoğraf: Hakan Nural/AA/picture alliance

Kılıçdaroğlu hakkında TBMM'de 28 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosya bulunuyor. Bunlardan 13'ü Cumhurbaşkanına hakaret, üçü ise Cumhurbaşkanına hakaretin yanı sıra iftira, tehdit ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddialarını da içeriyor. Diğer dosyalarındaki suçlamalar ise şöyle:

"1 adet adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, 1 adet alenen hakaret, 1 adet iftira, 3 adet kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 3 adet kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, 1 adet soruşturmanın gizliliğini ihlal, 1 adet suçu ve suçluyu övme, 1 adet tehdit iddiası."

"Siyasi ayak" fezlekesi

Raftan inecek dosyalar arasında "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" broşürü de yer alacak. Broşürde, Erdoğan ile Fethullah Gülen'in fotoğrafı kullanılmış ve Gülen yapılanmasıyla AKP'nin ilişkisi ayrıntılarıyla anlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılında buna ilişkin 7 sayfalık fezleke hazırlayıp Meclis'e göndermişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığına alenen tahrik ve aşağılama", "iftira", "hakaret" suçlarından işlem yapılması istenmişti. Fezlekede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Numan Kurtulmuş'un arasında bulunduğu bazı iktidar temsilcileri mağdur sıfatıyla yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, bu olaya ilişkin dava açılması halinde CHP liderinin özellikle mahkemeye gelerek AKP ile Gülen yapılanmasının ilişkisini ayrıntılarıyla anlatacağını söyledi. 

Millet İttifakı liderlerinde durum ne?

Öte yandan Millet İttifakı'nın diğer liderleri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduğu için milletvekili olamadı.

Bu nedenle Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu da şu anda olduğu gibi dokunulmazlığa sahip değil. Bu isimlerle ilgili de savcılık istediği soruşturmayı açma yetkisi bulunuyor. İYİ Parti lideri Akşener hakkında 2016'dan bu yana Gülen yapılanması iddiasıyla yürütülen bir soruşturma bulunuyor. 

İmamoğlu'nun cezası onanacak mı?

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının da istinaf aşaması devam ediyor. Bu cezanın istinaf ve Yargıtay'ın onayından geçmesi halinde İmamoğlu siyasi yasakla karşı karşıya kalabilecek. Bu durumda da 2024'teki yerel seçimlerde aday olamayacak. 

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Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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