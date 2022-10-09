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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/AP/A. Unal
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti başlıyor

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün beraberindeki heyetle birlikte ABD'ye gidiyor. 13 Ekim'e kadar ABD'de temaslarda bulunacak olan Kılıçdaroğlu'nun programı belli oldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'ye gidiyor.

Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD’ye giden CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıl Vizyonu" çerçevesinde yapacağı ziyaretler kapsamında ABD'deki ilk durağı Boston olacak. Kılıçdaroğlu, yarın Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi'ndeki programlara katılacak.

Boston'daki temaslarının ardından başkent Washington'a geçecek olan Kılıçdaroğlu'nun burada sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle biraraya gelmesi bekleniyor.

ABD ziyaretinin "İkinci Yüzyıl" vizyonunun sadece ilk durağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal dün yaptığı açıklamada, "Program, Boston'da Massachusetts Institute of Technology ve Harvard University’e yapılacak çalışma ziyaretleriyle başlayacaktır. Program, Washington, D.C.’de bulunan önemli bilim, teknoloji, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına yapılacak ziyaretler ile devam edecektir" dedi.

"ABD ilk durak"

Topsakal, ziyaretlerin dünyanın diğer kentlerine yapılacak ziyaretlerle devam edeceğini duyurdu. Yapılan açıklama şöyle:

"Büyük vizyon yolculuğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni nesil altyapı, yeni nesil beceriler, yeni nesil finans ve teknolojilere ulaşmasını kapsayan programın parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının vizyonudur. Bu büyük vizyon, ülkenin umudunu geri kazandıracak ve bu ekonomik fetret dönemine de son verecektir. Ortaya konan ve incelikli bir çalışma ürünü olan vizyon, dünyada ve ülkemizde süren adaletsizliğe karşı insanlığın ortak vicdani itirazını da içine alan bir refaha ulaşma planıdır. Bu doğrultuda insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelerine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır.

ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek ve tamamlanmasını takiben ülkemizde tüm detaylarıyla ilan edilecektir. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük vizyon yolculuğu sırasında yapacağı tüm seyahatler boyunca basın mensupları ve milletimiz tam şeffaflıkla bilgilendirilecektir."

CHP 2020'nin Ağustos ayında yapılan olağan kurultayda "İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi" açıklamıştı. 13 maddelik beyanname ile partinin vizyonu netleştirilmişti.

ANKA,DW/BÖ,EC

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