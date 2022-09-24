Kılıçdaroğlu’nun çıkışı: Adaylık ilanı mı, yetki talebi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İzmir’de düzenlediği kampın açılış konuşmasında yaptığı "Benimle misiniz?" çıkışı Ankara siyaset kulislerinde büyük yankı uyardı. Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin" demişti. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin ardından CHP’li büyükşehir belediye başkanları, genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri, sosyal medyadan "yanındayım" etiketi ile Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

CHP’liler "adaylık ilanı" olarak yorumluyor

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı parti içerisinde "adaylık ilanı" olarak yorumlandı. DW Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan CHP’li üst düzey bir yetkili Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmayla iki ayrı adrese gönderme yaptığını dile getirdi. Yetkili, Kılıçdaroğlu’nun "Sesiniz çıkmıyor" ifadesiyle adı sık sık adaylık için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a mesaj gönderdiği iddiasında bulundu. Aynı yetkili, Kılıçdaroğlu’nun "Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum" sözleriyle de "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla altılı masada krize neden olan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile benzeri açıklamalar yapan partilileri uyardığını öne sürdü. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun adaylığını net bir dille ilan etmiş olduğunu savunan yetkili, önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok daha emin adımlarla yürüyeceğini savundu.

Altılı masa toplantısı Fotoğraf: ANKA

Altılı masa aynı görüşte değil

Kılıçdaroğlu’nun sözleri ile ilgili CHP'de bu yorumlar yapılırken, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem amacıyla bir araya gelen altılı masanın diğer partileri aynı görüşte değil. Masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti’de "Kılıçdaroğlu, bir yola çıkıyor ve destek istiyor ancak bunu mutlaka adaylık ilanı olarak görmemek gerek" değerlendirmesi yapılıyor. Ortak cumhurbaşkanı adayı için alınacak kararın genel başkanlar tarafından verileceğini hatırlatan İYİ Partili yetkililer, "Kılıçdaroğlu’nun bu ifadelerinin tam olarak ne için söylendiğini iyi irdelemek gerekiyor. Kılıçdaroğlu, partisinden belirlenecek aday için karar alma yetkisi istiyor" değerlendirmesini de yapıyor. Öte yandan İYİ Parti’de 30 Eylül Cuma günü hem Genel İdare Kurulu toplantısı hem de milletvekilleri ile bir toplantı yapılacak. Bu toplantılarda da Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin gündeme gelmesi ve 2 Ekim'deki liderler buluşması öncesinde bir strateji belirlenmesi bekleniyor.

Saadet Partisi flaması Fotoğraf: Altan Gocher/ZUMA/imago images

"Adaylık dayatması olarak görmüyoruz"

Saadet Partili yetkililer de masanın birlik ve beraberliğini önemsediklerini belirterek, "Parti içerisindeki her partinin kendi iç bünyesinde birlik ve beraberlik yönünde yaptığı çalışmaları masanın aleyhine görmüyoruz" diyor. DW Türkçe'ye konuşan partili üst düzey bir yetkili, "Hiçbir partinin bugüne kadar masaya adaylık dayatması göstermediğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını da böyle bir adaylık dayatması olarak görmüyoruz" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun parti içerisindeki birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik mesajlar verdiğini kaydeden yetkili, "Bu süreçte her partinin kendi iç konsodilasyonu büyük önem taşıyor" diye konuştu. Gelecek Partisi de, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini parti içi bir değerlendirme toplantısı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun partide üst düzey yöneticilere de seslendiğini kaydeden Gelecek Partili yetkili, "CHP içerisinde birileri sürekli aday öne sürüyor. Bunun içinde belediye başkanları da var. Dolayısıyla parti bir senkronizasyon kaybına uğradı. Kılıçdaroğlu, bu kaybı toparlamaya çalışıyor. Doğru da yapıyor" ifadesini kullandı. Bu sözleri adaylık ilanı olarak görmediklerini kaydeden yetkili, "Kılıçdaroğlu, 'Adaya masa karar verecek' diyor. Bizim için esas olan odur" diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Fotoğraf: Demokrat Parti

"Partiyi huzursuz edenlere 'Susun' mesajı verdi"

Demokrat Parti’de yapılan değerlendirmelerde de Kılıçdaroğlu’nun parti içerisinde huzursuzluk yaratanlara yönelik uyarılarda bulunduğu konuşuluyor. DW Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan Demokrat Partili üst düzey bir yetkili, "Kemal Bey, kendi partisi içinde ileri geri konuşan, boş konuşan ortalığı huzursuz edenlere karşı susun mesajı verdi" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir adaylık dayatmasında bulunmadığını kaydeden yetkili, "Her partinin genel başkanı tabii adaydır. Masadan Kılıçdaroğlu aday çıkarsa destekleriz, hakkıdır da. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri adaylık dayatması olarak görülmemeli" diye konuştu. Aynı yetkili, Kılıçdaroğlu’nun "Bazılarınızın sesi çıkmıyor" sözleri ile ilgili de "Kemal Bey, kendisine yönelik saldırılar sürerken, ağır ithamlar yöneltilirken parti içerisinde sessiz kalan milletvekili veya farklı makamlarda bulunan belediye başkanlarına seslendi" değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Fotoğraf: Hilal Köylü/DW

"Söylem birliğinden sonra konuşulur"

DEVA Partili üst düzey bir yetkili de adaylık konusunda önce Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasının netleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bunun yanında tematik konularda ortak söylem birliği için de çalıştıklarını kaydeden yetkili, "Bu meseleleri aştıktan sonra ancak adaylığı konuşabiliriz. Kemal Bey’in de böyle düşünerek kendi partisinin içine yönelik bir mesaj verdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Aynı yetkili, "Biz bu sözlerden en ufak bir şekilde rahatsızlık duymayız ve üzerimize de almayız. Kemal Bey’in kendi arkadaşları ile alakalı bir güven testi yürüttüğünü düşünüyoruz" ifadelerini de kullandı.