Kılıçdaroğlu'ndan "vatan" ve "beka" vurgulu konuşma

Kılıçdaroğlu, milliyetçi oyları küstürdüğü eleştirileri sonrasında sığınmacıları "beka sorunu" olarak nitelendirdi, Erdoğan'a "ABD ve FETÖ iş birliğinde Ergenekon, Balyoz ve Kozmik Oda kumpasları" üzerinden yüklendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri sonrasında yayınladığı ikinci videoda "vatan" ve "beka" vurgusu yaptı.

Konuşmasına "Biz bu vatanı sokakta bulmadık" diye başlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sığınmacıları "bekaya yönelik tehdit" diye nitelendirerek "10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kımıldatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kadın haklarıyla ilgili olarak da AKP ve seçimde ittifak yaptığı, Hizbullah terör örgütüyle bağlantılı olmakla suçlanan HÜDA-PAR'a gönderme yaparak "Kadınlara eşya gibi bakıp, onları eşya gibi sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha düne kadar BOP'un eşbaşkanı olan, şimdilerde ise kapısında elpençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.

On binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Balyoz, Ergenekon, Kozmik Oda…

Amerika ve FETÖ ile iş birliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Oda'yı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız."

"Vatanını seven sandığa gelsin" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, gençlere de "Ayağa kalkın, ayağa. Ölü toprağını atın üstünüzden" diye seslendi. Kılıçdaroğlu sözlerini, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız" diye tamamladı.

Seçimlerin ilk turunda oyları yüzde 44,8 ile beklenenin altında kalan Kılıçdaroğlu, CHP tabanındaki milliyetçi ve Atatürkçü seçmeni küstürmekle eleştirilmişti. Yüzde 5,2'lik oy oranıyla seçimlerin ikinci turunda belirleyici konuma yükselen ATA İttifakı'nın destek koşulları arasında sığınmacıların ülkelerine gönderilmeleri, Anayasa'nın ilk dört maddesi ile Türklük'ü tanımlayan 66'ncı maddesine dokunulmaması, HDP ve HÜDA-PAR ile mesafeli olunması da bulunuyordu.

DW/BK,HT

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