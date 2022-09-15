Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye rozeti stratejisi

"Adaylığa hazırım" çıkışıyla altılı masaya adaylık mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti rozetini bırakarak Türkiye rozetini kullanmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun parti rozetini kullanmaması, Ankara'da güçlü bir adaylık mesajı olarak yorumlanıyor. Ayrıca son dönemde CHP'nin grup toplantıları dışındaki etkinliklerinde de parti logosu ve bayrağına yer verilmiyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altılı masadaki adaylık tartışmalarıCHP Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasının ardından daha da hız kazandı. Tekin'e tepki gösteren İYİ Partililer ise bu tartışmalara paralel olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini gündeme getirmeye başladı. Ancak Mansur Yavaş'tan adaylığına ilişkin şimdiye kadar net bir mesaj gelmiş değil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de HDP üzerinden yaşanan gerginliğin ardından dün ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" programında bir araya geldi. Son aylarda parti rozetini tamamen terk eden ve Türkiye rozetini tercih eden Kemal Kılıçdaroğlu bu programa da Türkiye rozeti ile katıldı.

Programlarında parti logosu ve bayrağı kullanılmıyor

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye rozeti takarak "tarafsız, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan cumhurbaşkanı"mesajı verdiğine dikkat çeken CHP'liler, son dönemde Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programlarda parti logosu ve bayrağının da kullanılmadığını da aktarıyor. CHP, şu anda parti logosu ve bayrağını TBMM'nin kapalı olması nedeniyle Ankara dışındaki farklı illerde düzenlediği parti grup toplantılarında kullanıyor.

Bu aslında CHP yönetiminin üzerinde uzun zamandır çalıştığı toplumun tüm kesimlerini kucaklama stratejisinin bir parçası.

CHP'nin son kurultayında oy birliğiyle kabul edilen 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nde yeni Anayasa'nın "toplumsal barış ve huzur mutabakatı"yla onaylanacağı taahhüt edilmişti. Kılıçdaroğlu da partililere beyannamenin toplumun her kesimine hiçbir ayrım yapmadan aktarılması talimatını vermişti.

CHP'nin etkinliklerinde de Türkiye bayrağı kullanılıyor Fotoğraf: Yasin Akgul/AFP

Kılıçdaroğlu ayrıca "Helalleşme Buluşmaları" adı altında düzenlenen etkinliklerde bir süredir toplumun kanaat önderleriyle bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu, Kasım 2021'de "Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum"şeklindeki açıklamasıyla hellalleşme çağrısı yapmıştı.

"Parti propagandası geri planda kaldı"

Ancak CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun seçim stratejisine ilişkin ilişkin tartışmalar da yaşanıyor.

Özellikle il örgütleri, seçime bir yıldan az bir süre kaldığına dikkat çekerek parti propagandasının da önemine dikkat çekiyor. Diğer partilerin parti kimliğiyle propaganda süreci yürüttüğünü ifade eden CHP teşkilatı, yalnızca Kılıçdaroğlu ismiyle propaganda yürütülmesinin partinin oyu için dezavantaj oluşturabileceği öngörüsünde bulunuyor. Parti yönetiminin de bir süredir bu kaygı ve eleştirileri gündemine aldığı, Kılıçdaroğlu'nun bireysel propaganda sürecinin yanında parti propagandasının nasıl yürütüleceğine dair seçenekler üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Muharrem İnce aday ilan edilince çıkarmıştı

2018 Türkiye Genel Seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçiminde de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti rozetini çıkarmıştı. Kılıçdaroğlu 4 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da düzenlenen toplantı ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağırdığı İnce, parti rozetini çıkarmış, Kılıçdaroğlu da İnce'ye Türkiye rozetini takmıştı.