Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye dayanışma mesajı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı operasyon kapsamında yedi ilde çoğu HDP’li 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine muhalefet partilerinden tepki geldi.

Operasyonlara DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisive CHP'li isimler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak dayanışma mesajını iletti. Kılıçdaroğlu, operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğuna söyleyen Kılıçdaroğlu, destek ve dayanışma duygularını paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin İstanbul Şişhane’deki İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Özel, operasyonların “gündem değiştirmek” amacıyla yapıldığını ifade ederek "Bugün Ayhan Bilgen’i 6-8 Ekim olaylarında MYK üyesi olduğu için gözaltına alıyorlar. Sebep? Çünkü Kars’ın seçilmiş belediye başkanı ve HDP’nin elinde kalmış son il belediye başkanı. Eski görüntüler televizyonlarda dönebilir ve ekonomideki bu çöküş konuşulmayabilir ve yeniden Türkiye başka bir gündemin, AKP ve MHP için, kendileri için elverişli bir gündemin içerisine çekilebilir' diye düşünüyorlar” dedi.

CHP’li Özel, Kars Belediye Başkanı Bilgen’in özellikle yaka paça evinden gözaltına alındığını savunarak, “Ayhan Bilgen bir ilin belediye başkanı. Savcı Bey telefon açsa, 'Ayhan Bey ifadenize ihtiyacımız var' dese bırakıp gidecek değil herhalde belediyeyi. Kaçıp giderse işinize gelir, yerine valiyi koyarsınız. Ama Ayhan Bilgen’i yaka paça evinden gözaltına alarak götürüyorlar ve o görüntüleri servis ediyorlar” değerlendirmesini yaptı.

“Ölenlerin hiçbirisini ayırmadan 6-8 Ekim olaylarına üzülüyoruz, ağlıyoruz, yüreğimiz yanıyor” diyen Özel, “Sorumlular varsa çıksın ama sorumsuzluğu Anayasa Mahkemesi tarafından tescil edilmiş bir belediye başkanını görevinden almak, onu kriminalize etmek onun üzerinden Türkiye siyasetinde başka bir çalkantı yaratmaya çalışanlara karşı da milletimiz uyanık olsun, meseleyi doğru bir açıdan görelim” dedi. 6-8 Ekim olaylarının üzerinden altı yıl geçtiğini hatırlatan Özel, “Hangi yeni delil var bilmek isteriz. Bizim bildiğimiz yeni bir delil yok” diye konuştu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da gözaltılara “Gaspla, hınçla, hırsla devlet yönetilemez. Apar topar, sabaha karşı evlere baskınla gözaltı ile hangi mesaj verilmek isteniyor, kim kime neden gözdağı veriyor? Savcılık davet usulüyle ifadelerini alabilecekken derdestin gerekçesi ne? Evleri yurtları adresleri belli olan siyasetçileri itibarsızlaştırma göstergesi! Zamanlama manidar: Kobani’den 6 yıl sonra! Daha dün Merkez Bankası tarafından 2 puanlık faiz artışına gidildi. ‘Faizler düşerse enflasyon düşer’ diyen sarayın ekonomi bilmez tek adamının ve sosyete damadının gündem değiştirme çabasını boşa düşürmek gerekiyor” diyerek tepki gösterdi.

Yarkadaş: İktidar dikensiz gül bahçesi istiyor

CHP İzmir Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından "Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmamak için HDP'li 82 kişiyi daha gözaltına aldılar. Bu gözaltılar, Demirtaş'ın son 15 günde yaptığı gündem yaratan açıklamaların ardından geldi. İktidar, HDP'yi tasfiye etmek ve "dikensiz gül bahçesi" yaratmak istiyor. Kuşkusuz ilk hedef bu" diye yazdı. Yarkadaş, ikinci hedefin muhalefet blokunda derin bir çatlağa ve yarılmaya yol olduğunu ve iktidarın HDP'yi "şeytanlaştırarak" muhalefetin bir araya gelmesini engellemeye ve HDP'yi etkisizleştirmeye çalıştığını iddia etti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Twitter hesabından "Kars’ın seçilmiş Belediye Başkanı Ayhan Bilgen den, RTÜK üyesi Ali Ürküt'e, Sırrı Süreyya Önder'e kadar yüzlerce insan, uydurulmuş gerekçelerle zulüm altına alınıyorsa, bedeli ağır olur. Zalimler unutmasın adalet er geç herkese lazım olur" diye yazdı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise soruşturmayı yürüten savcının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir düğünde çekilmiş fotoğrafının sosyal medyaya yansımasına atıfta bulunarak "Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir"değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gözaltıların ardından paylaştığı mesajlarda "Devlete bağlı bağımsız ve tarafsız Türk yargısına güvenmeyeceksiniz de kime güveneceksiniz? Beyler, bayanlar ayıp olmuyor mu?" dedi. Kaftancıoğlu erken seçime gidileceği iddiasında da bulundu.

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da "Olaydan 6 yıl sonra Ayhan Bilgen, Altan Tan, Süreyya Önder ve diğerlerinin sırf hukuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduğunu düşünmek abesle iştigal olur" değerlendirmesini yaptı.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, operasyonların ardından "Adalete olan güven sarsılmaya devam ediyor" dedi. Aydın "Bu insanlar suçluysa; bu memleketin hakim-savcıları 6 yıl önce neredeydi. Yok değillerse; bugün bu gözaltı kararlarının sebeb-i hikmeti nedir" diye sordu.

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci ise "Savcılık derhal bu gözaltılarla ilgili elindeki yeni bulguları kamuoyuyla paylaşmalıdır.Malum ziyaret sonrası gerçekleştirilen bu gözaltılar üzerindeki şaibe ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

DW/DBN,HS

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