  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
İkinci tur
14 Mayıs seçimleri
Bildkombo Recep Tayyip Erdogan und Kemal Kilicdaroglu
Fotoğraf: Burak Kara/Getty Images
Hukuk ve AdaletTürkiye

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "montaj video" davası

2 saat önce

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mitinglerde izlettiği ve montaj olduğu belirtilen videolarla ilgili avukatı aracılığıyla tazminat davası açtı.

https://p.dw.com/p/4Rllq

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı mitinglerinde ve katıldığı bazı televizyon programlarında Kılıçdaroğlu'nun PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla izlettiği videoyla ilgili olarak 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Avukat Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada videoları "montaj ve kurgu" olarak tanımlayarak,  "Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan'ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere" ifadelerini kullandı.

 

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceği düşüncesinden hareketle, düştüğü acziyet içerisinde, Türk Halkını yanıltmak üzere hareket eden davalı Recep Tayyip Erdoğan; Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili montaj videolar hazırlatıp dolaşıma sokturmuş, daha ötesi bu görüntüleri bizzat 07.05.2023 tarihli İstanbul mitinginde yayınlatmıştır. 1. Ekte sunulu video görüntüleri incelendiğinde görüleceği üzere; seçim aşamasında kullanılmak üzere 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu özelinde hazırlanmış videoları davalı montajlatıp, tamamıyla yalan ve iftira kapsamlı kurgularla değiştirmiş, PKK'lıların da videoya eklenmesini sağlayarak Genel Başkanımızın terör örgütleri tarafından desteklendiği, terör örgütü ile işbirliği yapıldığı haksız algısı verilmeye çalışılmıştır. Davalı, hazırlatmış olduğu bu suç kapsamlı montaj videolarının sosyal medyada yayınlanmasını sağlamış, daha ötesi 07.05.2023 tarihinde düzenlemiş olduğu İstanbul Mitinginde bizzat yayınlatarak zarar vermiştir."

Videoda neler var?

Erdoğan'ın bazı seçim mitingileri ve katıldığı bazı televizyon programlarında gösterilen videoda Kürtçe konuşan PKK yöneticilerinden Murat Karayılan ile bazı PKK'lılar görülüyor. Erdoğan videoyu izletirken, "Şu anda bay bay Kemal kimlerle beraber? Bunlarla beraber. Omuz omuza bu PKK'lılarla beraber yürüyor. Benim milli ve yerli olan vatandaşım bunlara oy verir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

DW,ANKA/TY,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Kemal Kılıçdaroğlu

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'diktatör bozuntusu' davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'diktatör bozuntusu' davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde manevi tazminat davası açtı.
18 Ocak 2016
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu ve tazminat davası

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu ve tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinin paylaştığı yolsuzluk iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Erdoğan aynı zamanda 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.
Politika28 Ocak 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei | Treffen | Kemal Kilicdaroglu und Ümit Özdag

Millet İttifakı-Zafer Partisi protokolü neler içeriyor?

Politika5 saat önce
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan'da "tek başına iktidar" için erken seçim

Yunanistan'da "tek başına iktidar" için erken seçim

Politika2 saat önce

28 Mayıs: Afrika ülkelerinde de dikkatler ikinci turda

28 Mayıs: Afrika ülkelerinde de dikkatler ikinci turda

Ekonomi12 saat önce
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı

Ukrayna savaşı: Demokrasi için zorlu sınav

Ukrayna savaşı: Demokrasi için zorlu sınav

Politika23 Mayıs 2023

MİT'e casus yazılım satıldığı iddiası Alman mahkemesinde

MİT'e casus yazılım satıldığı iddiası Alman mahkemesinde

Hukuk ve Adalet23 Mayıs 2023

Suriyelilerin geri gönderilmesi mümkün mü?

Suriyelilerin geri gönderilmesi mümkün mü?

Politika23 Mayıs 2023
Türkiye Cumhuriyeti pasaportu

Türkiye'de vatandaş olma ve oy kullanma koşulları neler?

Türkiye'de vatandaş olma ve oy kullanma koşulları neler?

Göç22 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön