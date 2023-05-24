Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "montaj video" davası

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı mitinglerinde ve katıldığı bazı televizyon programlarında Kılıçdaroğlu'nun PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla izlettiği videoyla ilgili olarak 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Avukat Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada videoları "montaj ve kurgu" olarak tanımlayarak, "Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan'ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere" ifadelerini kullandı.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceği düşüncesinden hareketle, düştüğü acziyet içerisinde, Türk Halkını yanıltmak üzere hareket eden davalı Recep Tayyip Erdoğan; Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili montaj videolar hazırlatıp dolaşıma sokturmuş, daha ötesi bu görüntüleri bizzat 07.05.2023 tarihli İstanbul mitinginde yayınlatmıştır. 1. Ekte sunulu video görüntüleri incelendiğinde görüleceği üzere; seçim aşamasında kullanılmak üzere 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu özelinde hazırlanmış videoları davalı montajlatıp, tamamıyla yalan ve iftira kapsamlı kurgularla değiştirmiş, PKK'lıların da videoya eklenmesini sağlayarak Genel Başkanımızın terör örgütleri tarafından desteklendiği, terör örgütü ile işbirliği yapıldığı haksız algısı verilmeye çalışılmıştır. Davalı, hazırlatmış olduğu bu suç kapsamlı montaj videolarının sosyal medyada yayınlanmasını sağlamış, daha ötesi 07.05.2023 tarihinde düzenlemiş olduğu İstanbul Mitinginde bizzat yayınlatarak zarar vermiştir."

Videoda neler var?

Erdoğan'ın bazı seçim mitingileri ve katıldığı bazı televizyon programlarında gösterilen videoda Kürtçe konuşan PKK yöneticilerinden Murat Karayılan ile bazı PKK'lılar görülüyor. Erdoğan videoyu izletirken, "Şu anda bay bay Kemal kimlerle beraber? Bunlarla beraber. Omuz omuza bu PKK'lılarla beraber yürüyor. Benim milli ve yerli olan vatandaşım bunlara oy verir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

DW,ANKA/TY,EC

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