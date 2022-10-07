Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "Anayasa" tepkisi

Anayasa değişikliği tartışmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni bir yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Sen kim, 'özgürlükçü Anayasa' yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Anayasa değişikliği hazırlıklarıyla ilgili açıklamada bulunanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi.

CHP lideri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim, 'özgürlükçü Anayasa' yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Buradan genç muhafazakâr kadınlara sesleniyorum:Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim. 'Özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz' dedik. Teklifimizden görüleceği üzere, kadınların giyimi kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, Türkiye'de ekonomik sorunlar ön plandayken yeniden başörtüsü konusunu gündeme getirmesini eleştirenlere de yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Ayrıca beni eleştirenlere gelecek olursam, tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi. Ve tabii ki eleştirilerin tümü başımın üstündedir. Ancak inancım şudur ki, adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir. Birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz" diye konuştu.

Başörtüsü takma özgürlüğünün yasal güvence altına alınması için TBMM'ye sundukları kanun teklifinin "sadece başlangıç" olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum... Ama deneyeceğim" diye ekledi.

Erdoğan'dan LGBT vurgusu

Çekya'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüyle ilgili TBMM'ye sunmaya hazırlandıkları Anayasa değişiklikleri hakkında bilgi verirken "Aile filan hepsi bu işin içinde. Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni. Bu işte ne kadar samimisin, değilsin; bunu burada göreceğiz" demişti.

Erdoğan ayrıca, "Son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. LGBT'yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim" ifadelerini kullanmıştı.

Ana muhalefet partisi CHP,başörtüsüyle ilgili üç maddelik kanun teklifiniSalı günü TBMM Başkanlığına sunmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir önceki gün, başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi sunacaklarını açıkladığı video mesajında, "Saray'ın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, CHP'nin bu hamlesine cevaben altılı masaya başörtüsüyle ilgili "hep beraber" Anayasa'yı değiştirme çağrısında bulunmuş ve "Hatta bununla kalmayalım, kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler yapalım" diye de eklemişti. Erdoğan, Alevilerle ilgili "yeni bir adım" atacaklarını da söylemişti.

Kılıçdaroğlu da bunun üzerine "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" demişti.

DW/CÖ,EC