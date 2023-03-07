Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubuna veda: Hakkınızı helal edin

Dün ismi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki son grup toplantısında milletvekillerine ve partililere seslendi.

Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın da izlediği toplantıda salonda "İktidar", "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" ve "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile karşılandı.

Kısa bir konuşma yapacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Grup kürsümüze, yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Ne yalan söyleyeyim, bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum" dedi.

Partililere "Bugün, zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız. Buna inanın" diye seslenen Kılıçdaroğlu, "Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur, gurur duyuyorum. Ne diyebilirim; Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Pazartesi günkü altılı masa toplantısı sonrasında Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Fotoğraf: Ercin Erturk/AA/picture alliance

Akşener için: Arada bir ülkücü damarı tutar

Altılı masayı oluşturan diğer beş partinin genel başkanlarıyla ilgili teker teker düşüncelerini ifade eden Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için, " Meral Akşener Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, arkadaşlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar, söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya bir de arada bir ülkücü damarı tutar" diye konuştu.

Akşener, geçen Cuma günü sert ifadelerle Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını onaylayan beş partiyi eleştirmiş ve altılı masayı aday dayatılan bir "noter masasına dönüşmekle" suçlamıştı. Haftasonunda ve Pazartesi öğlene kadar süren yoğun görüşmeler sonrasında Akşener masaya geri dönmüştü.

Karamollaoğlu için: Bilge ve cesur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için de "bilge" ve "cesur" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge, Türkiye’nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O, hepimizin iyi tanıması gereken önemli bir siyasal aktördür. Ona da selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da güçlü bir entelektüel birikimi olduğunu ve bu süreci toparlayanların başında geldiğini belirterek "Yeniden yolumuza döndük. Günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin istiyorum. Allah aşkına onu da yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan için "Bu genç liderle Türkiye’nin perişanlığına son vereceğiz. Onunla da bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz. Bilin istiyorum. Onu da tanıyın istiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal hakkında da "Menderes (Adnan Menderes) ve Demirel’in (Süleyman Demirel) gençliği vardır onun yüzünde de yüreğinde de. Yürür karanlığın üstüne. Bilin istiyorum. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir" diye konuştu.

"Evladım İmamoğlu, dostum Yavaş"

Konuşmasının devamında CHP'li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da ismini zikreden Kılılçdaroğlu, "İki kişi daha var. O iki kişiyi siz de yakından tanıyorsunuz. Burada, bu kürsüde söylemiştim, tam karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi koruyup kolladığımız, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş. O da buradadır" dedi.

CHP Genel Başkanı sözlerini, "Büyük lokma yiyeceğiz, ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Bir gün tüm bunlar geçecek; şafak, tatlı bir gülümsemeyle doğacak. Birbirimize bakacağız, kucaklayacağız. Başardık diyeceğiz, başardık. Ve gerçekten başardık. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah” diye tamamladı.

ANKA/BK,BÖ