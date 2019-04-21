 Kılıçdaroğlu’na saldırının faili gözaltında | TÜRKİYE | DW | 22.04.2019

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TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu’na saldırının faili gözaltında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’da bir askerin cenaze töreni sırasında düzenlenen saldırının faili O.S. gözaltına alındı. Beş şüphelinin de ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı anı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı anı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir cenaze töreni sırasında düzenlenen saldırının faillerinden O.S.'nin Sivrihisar'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili beş şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada, “Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır” denildi.

AKP'den açıklama

AKP  Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının faili O.S.'nin AKP üyesi olduğunu açıkladı. Çelik, Twitter'da yaptığı paylaşımında failin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti. 

Kılıçdaroğlu dün, Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesine gitmiş, ancak cenaze namazı sonrasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğramıştı.

Jandarma, korumalar ve polis, Kılıçdaroğlu'nun etrafını sararak saldırıyı önlemeye çalışmış, öfkeli gruptan uzaklaştırılarak mahallede bulunan bir eve götürülen Kılıçdaroğlu'nun buradan çıkabilmesi bir buçuk saat sürmüştü.

DHA,DW/AÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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