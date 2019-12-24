Kılıçdaroğlu’na saldırı ile ilgili soruşturma tamamlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara’nın Çubuk ilçesinde Nisan ayında uğradığı saldırı ile ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, 36 şüpheli için 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün "kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. Diğer şüpheliler hakkında da "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suç işlemeye tahrik", "alenen hakaret" ve "siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek" gibi suçlamalarla 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen sürede hapis cezaları talep edildi.

İddianamede saldırıya ilişkin bilgiler yer aldı

İddianamede, Hakkari’de güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 tarihindeki cenaze töreni sırasında Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının nasıl geliştiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

İddianameye göre Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evin çevresini saranlar, "yakın o evi" diye slogan atmıştı

Cenaze sırasında sözlü protesto ile başlayan olaylar sırasında şüpheli Osman Sarıgün’ün Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı ve ardından Kılıçdaroğlu'nun sığındığı eve kalabalığın taş, sopa ve pet şişe attığı belirtildi. İddianamede, kalabalıktan bazı kişilerin eve girmek istediği, olayların devamında evin önünde "yakın o evi" sloganları atıldığı ifade edildi.

Kalabalıktan bazı kişilerin, evin önüne yaklaşmaya çalışan CHP'ye ait minibüse taş atarak zarar verdiği anlatılan iddianamede, yetkililerin yatıştırıcı konuşmalar yapmasına rağmen kalabalığın tamamen dağılmadığına dikkat çekildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kalabalığa hitaben konuşması ve Milli Eğitim Bakanı ile birlikte eve girmesinin ardından güvenliğin sağlandığı ve Kılıçdaroğlu ile beraberindekilerin evden çıkarılabildiği aktarıldı.

Yumruk atan şüphelinin ifadesi

İddianamede Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ifadesi de yer aldı. Sarıgün "Daha önceki açıklamalarında PKK ve PYD terör örgütlerinin terör örgütü olmadıklarını söylemesinden dolayı Kılıçdaroğlu'na yönelik hiddetli" olduğunu belirterek, "Kargaşada Kılıçdaroğlu'nun korumalarından birinin omzuma vurması üzerine gayri ihtiyari yumruğumu savurdum. Olaylar sırasında Kılıçdaroğlu'nu görmedim ama yumruk ona denk geldi" ifadesini kullandı.

DHA,DW/JD,ET

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