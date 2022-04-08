Kılıçdaroğlu'na Et ve Süt Kurumu'nda da engel

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu'na yapmak istediği ziyaret engellendi. Kılıçdaroğlu "Çocukların beslenme hakkını savunmak için Et ve Süt Kurumu'na" geldiğini belirtti.

Son aylarda hükümetin izlediği faiz politikası, artan enflasyon, zamlar ve yoksullukla mücadele kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kritik devlet kurum ve kuruluşlarına ziyaret yapmayı, yetkililerle görüşmeyi deniyor, ancak bu girişimlerinde çoğunlukla söz konusu kurumlara girmesi engelleniyor.

Benzer bir gelişme de Kılıçdaroğlu'nun bugün Et ve Süt Kurumu'na (ESK) yapmak istediği ziyarette yaşandı. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun kuruma girişi engellendi. Randevusuz gittiği iddialarına da cevap veren Kılıçdaroğlu, randevu almayı denediğini, ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok!" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu daha önce de, açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı yönündeki suçlamaların hedefinde olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yapmak istediği ziyaretlerde içeri alınmamıştı.

Kılıçdaroğlu: Beslenme bir haktır

CHP lideri Et ve Süt Kurumu binasının önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleri ile beraberim. Kadın milletvekilleri, bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Beslenme bir haktır. Yeterli beslenme bütün çocuklar için bir haktır. Bu hakkı sağlayacak olan da sosyal devlettir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bütün çocukların iyi beslenmeleri, yeterli beslenmeleri gerekir" diye devam etti.

Kılıçdaroğlu ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin dün katıldığı bir televizyon programında "Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok. Herkesin karnı tok" şeklindeki sözlerini eleştirerek, "Tarım Bakanlığı'nın dünyadan haberi yok, Tarım Bakanı'nın Türkiye gerçeklerinden haberi yok" diye Bakan'ın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

CHP liderinin ESK kurumuna ziyaretinde ona çok sayıda kadın vekilin yanı sıra Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo da eşlik etti. Foggo da yaptığı açıklamada Türkiye'de özellikle çocukların yaşadığı açlık ve yetersiz beslenme konusuna dikkat çekti.

Hacer Foggo: Açlıkla mücadele ediliyor

Foggo, artık Türkiye'de yoksullukla değil açlıkla mücadele edildiğinin altını çizdi ve 1040 çocukla yapılan bir araştırmanın sonuçlarının çarpıcı olduğunu söyledi. Buna göre kız çocuklarının yüzde 85'inde, erkek çocuklarının da yüzde 68'inde kansızlık olduğunun ortaya çıktığını belirten Foggo, "Bu çok yeni, geçen hafta yapılan bir araştırma. Bu ne demek, yetersiz beslenme demek, bu ne demek öğrenme güçlüğü çekmek demek, çünkü yetersiz beslenme aynı zamanda öğrenme güçlüğüne neden oluyor, yetersiz beslenme kronik açlık demek ve bütün çocuklar bununla mücadele ediyor" diye de devam etti.

Foggo, araştırmalara göre Güney Doğu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde çocukların yüzde 5'inin bodur olduğunu söyledi. Bodurluğun yetersiz beslenme yani kronik açlık anlamına geldiğini de sözlerine ekleyen Foggo, Türkiye'de yoksulluğun zaten var olduğunu, şu anda ise artık açlıkla mücadele edildiğini savundu.

Foggo, "Geçen hafta sosyal hizmet uzmanlarıyla görüştüm. 'Gittiğiniz evde yetersiz beslenme nedeniyle gelişim bozukluğu olmayan bir çocukluk gördünüz mü?' diye sordum. 'Görmedik' dediler. 7 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki gibi gösteriyor" diye de ekledi.

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"Saraya açık ve net bir çağrı yapıyorum"

CHP lideri Kılıçdaroğlu ESK önünden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek çağrıda bulundu ve şöyle devam etti: "Buradan Saray'a açık ve net bir çağrı yapıyorum. Beşli çeteye verilen imkanların, beşli çeteye sağlanan olanakların, beşli çeteye verilen dolarların en azından binde birini bu ülkenin yoksul aileleri için harcasalar emin olun hiçbir çocuk yatağa aç gitmez."

Daha sonra açıklamasında Aydın Kasaplar ve Çelepler Odası Başkanı İsmail Kadı'nın sözlerini aktaran CHP lideri, "Damızlık hayvanlar, süt inekleri kesiliyor, kesile kesile nereye kadar gidecek bu? Yarın damızlık hayvanlar bittiğinde dana sıkıntısı, et sıkıntısı başlayacak. Süt ve hayvansal ürünleri kısaca içecek ayranı bile bulamayacağız" dediğini duyurdu.

DW/ETO,JD