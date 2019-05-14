 Kılıçdaroğlu: YSK′ya güvenmiyorum | TÜRKİYE | DW | 16.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu: YSK'ya güvenmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararını bir kez daha eleştirerek, kararın "talimat'a istinaden" alındığını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da büyükşehir belediye seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "YSK'ya güvenim yok" dedi.

FOX TV'nin yayınında konuşan Kılıçdaroğlu ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili verilen iptal kararının gerekçesinin henüz yazılmadığını belirterek, "birileri tarafından talimat geldiğini ve yine bu birileri tarafından gerekçenin şu anda yazılmaya çalışıldığını" söyledi.

"Bizim rakibimiz YSK'dır"

CHP Genel Başkanı, "Bizim rakibimiz artık YSK’dır. YSK milletin iradesine darbe yapmıştır. YSK 16 milyon İstanbullu'ya ben senin oyunu kabul etmiyorum, ta ki bana talimat verenin arzusu yerine gelene kadar ben bunu sürdüreceğim demiştir" diye konuştu.

Ancak bu durumun 23 Haziran'da sandığa gitmek için bir engel oluşturmadığını, CHP'nin seçimi kazanacağını söyleyen ana muhalefet partisi lideri, "Elbette oyunumuzu kullanacağız, elbette sandıklara sahip çıkacağız" dedi.

"Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. İstanbulluların mevcut durumdan endişe duyduklarını biliyorum. Biz sandıklara sahip çıkacağız. Ben sandığa giderken bir sorun var mı? Yok. Sayımda da yok. O zaman arkadaş sen bunu hangi gerekçeye göre iptal ediyorsun? YSK’nın sitesinde de Ekrem İmamoğlu önde görünüyor" diye konuştu.

Sandıklara sahip çıkacağız

23 Haziran için hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan CHP lideri, "Bütün sandıklarda görevlilerimiz olacak, seçmen listeleri konusunda kimse endişeye kapılmasın, hepsi tek tek kontrol ediliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, erken seçim konusuna da değindi ve partisinin erken seçim istemediğini belirtti. "Önümüzde bir 4 yıllık süreç var. Neden istemiyoruz? Biz Türkiye’nin çıkarlarını savunan bir partiyiz. Ekonomiye bu kişiler ne zaman eğilecekler? İş dünyası önünü göremiyor. Neymiş bir kazandık tekrar seçim. Bunun adı fırsatçılık. Biz fırsatçı bir parti değiliz. Zamanı gelince gider oyumuzu kullanırız" dedi.

CHP: Listeler bire bir aynı

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başaknlığı seçimi öncesi seçmen kaydını kontrol eden bazı seçmenlerin kaydının sistemde olmadığı ortaya çıkmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu Çarşamba günü,  23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrar seçimi için seçmen listelerini siyasi partilere gönderdi.

CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu yaptığı açıklamada, "Listeyi inceledik. 31 Mart seçimlerindeki İstanbul seçmen listesiyle, 23 Haziran için YSK’nın siyasi partilere gönderdiği seçmen listesi bire bir aynı" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven de konuya ilişkin Çarşamba günü bir açıklama yapmış, "İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde seçmen listeleriyle ilgili yoğun tartışmalar olduğunu gördüm. Bu yenileme seçimi. 31 Mart’ta yapılan seçimde kullandığımız sandık seçmen listelerinin aynısını kullanacağız. Herhangi bir güncelleme yapılmayacak, askıya da çıkmayacak. Oy kullanma hakkına sahip kim varsa oy kullanacak" demişti.

YSK seçmen sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz

İBB seçimlerinde oy kullanacak seçmenler, YSK'nın internet sayfası üzerinden devreye soktuğu seçmen sorgulama sistemi yardımıyla nerede oy kullanılabileceğini öğrenebilecek.

DW,MK/HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İstanbul seçiminde kilit küçük partiler ve sandığa gitmeyenler

İstanbul’da yenilenecek seçim için zaman daralırken, İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkının az olması küçük partilerin önemini artırdı. Partiler ayrıca sandığa gitmeyenleri de kazanmaya yönelik strateji kuruyor. (15.05.2019)  

YSK: Seçmen listeleri güncellenmeyecek

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran'daki İBB Başkanlığı seçiminde 31 Mart'taki seçmen listelerinin aynısının kullanılacağını açıkladı. Güven, seçmenleri YSK'nın sitesine bakmaya davet etti. (15.05.2019)  

İstanbul’da seçmen kaydı telaşı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi seçmen kaydının sistemde olmadığını gören bazı İstanbullular, seçmen kayıtlarının kontrol edilmesi için sosyal medyadan çağrıda bulunuyor. (14.05.2019)  

Dış bağlantılar

YSK seçmen sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz

YSK seçmen sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz

Benzer içerik

Kommunalwahlen in der Türkei Wahlurne in Izmir

İstanbul’da seçmen kaydı telaşı 14.05.2019

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi seçmen kaydının sistemde olmadığını gören bazı İstanbullular, seçmen kayıtlarının kontrol edilmesi için sosyal medyadan çağrıda bulunuyor.

Präsidentschaftswahlen in der Türkei

İstanbul seçime gidiyor 07.05.2019

Partilerin Meclis grup toplantılarında liderler Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararını değerlendiriyor.

Türkei Istanbul Wahlzettel

İmamoğlu ve Yıldırım dışındaki adaylar nasıl bir yol izleyecek? 07.05.2019

YSK'nın iptal kararı sonrası İmamoğlu ve Yıldırım dışındaki adayların 23 Haziran seçimiyle ilgili izleyeceği yol haritası kritik önem kazandı. Saadet Partisi adayı, İmamoğlu lehine çekileceği iddialarını yalanladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei istanbul Referendum Auszählung Stimmen (Getty Images/AFP/O. Kose)

İstanbul seçiminde kilit küçük partiler ve sandığa gitmeyenler

İstanbul’da yenilenecek seçim için zaman daralırken, İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkının az olması küçük partilerin önemini artırdı. Partiler ayrıca sandığa gitmeyenleri de kazanmaya yönelik strateji kuruyor.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  