Kılıçdaroğlu: YSK'ya güvenmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da büyükşehir belediye seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "YSK'ya güvenim yok" dedi.

FOX TV'nin yayınında konuşan Kılıçdaroğlu ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili verilen iptal kararının gerekçesinin henüz yazılmadığını belirterek, "birileri tarafından talimat geldiğini ve yine bu birileri tarafından gerekçenin şu anda yazılmaya çalışıldığını" söyledi.

"Bizim rakibimiz YSK'dır"

CHP Genel Başkanı, "Bizim rakibimiz artık YSK’dır. YSK milletin iradesine darbe yapmıştır. YSK 16 milyon İstanbullu'ya ben senin oyunu kabul etmiyorum, ta ki bana talimat verenin arzusu yerine gelene kadar ben bunu sürdüreceğim demiştir" diye konuştu.

Ancak bu durumun 23 Haziran'da sandığa gitmek için bir engel oluşturmadığını, CHP'nin seçimi kazanacağını söyleyen ana muhalefet partisi lideri, "Elbette oyunumuzu kullanacağız, elbette sandıklara sahip çıkacağız" dedi.

"Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. İstanbulluların mevcut durumdan endişe duyduklarını biliyorum. Biz sandıklara sahip çıkacağız. Ben sandığa giderken bir sorun var mı? Yok. Sayımda da yok. O zaman arkadaş sen bunu hangi gerekçeye göre iptal ediyorsun? YSK’nın sitesinde de Ekrem İmamoğlu önde görünüyor" diye konuştu.

Sandıklara sahip çıkacağız

23 Haziran için hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan CHP lideri, "Bütün sandıklarda görevlilerimiz olacak, seçmen listeleri konusunda kimse endişeye kapılmasın, hepsi tek tek kontrol ediliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, erken seçim konusuna da değindi ve partisinin erken seçim istemediğini belirtti. "Önümüzde bir 4 yıllık süreç var. Neden istemiyoruz? Biz Türkiye’nin çıkarlarını savunan bir partiyiz. Ekonomiye bu kişiler ne zaman eğilecekler? İş dünyası önünü göremiyor. Neymiş bir kazandık tekrar seçim. Bunun adı fırsatçılık. Biz fırsatçı bir parti değiliz. Zamanı gelince gider oyumuzu kullanırız" dedi.

CHP: Listeler bire bir aynı

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başaknlığı seçimi öncesi seçmen kaydını kontrol eden bazı seçmenlerin kaydının sistemde olmadığı ortaya çıkmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu Çarşamba günü, 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrar seçimi için seçmen listelerini siyasi partilere gönderdi.

CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu yaptığı açıklamada, "Listeyi inceledik. 31 Mart seçimlerindeki İstanbul seçmen listesiyle, 23 Haziran için YSK’nın siyasi partilere gönderdiği seçmen listesi bire bir aynı" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven de konuya ilişkin Çarşamba günü bir açıklama yapmış, "İstanbul’da 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde seçmen listeleriyle ilgili yoğun tartışmalar olduğunu gördüm. Bu yenileme seçimi. 31 Mart’ta yapılan seçimde kullandığımız sandık seçmen listelerinin aynısını kullanacağız. Herhangi bir güncelleme yapılmayacak, askıya da çıkmayacak. Oy kullanma hakkına sahip kim varsa oy kullanacak" demişti.

YSK seçmen sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz

İBB seçimlerinde oy kullanacak seçmenler, YSK'nın internet sayfası üzerinden devreye soktuğu seçmen sorgulama sistemi yardımıyla nerede oy kullanılabileceğini öğrenebilecek.

DW,MK/HT

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