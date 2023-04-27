"YSK'ya da AA'ya da güvenmiyorum"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, YSK'ya ve Anadolu Ajansı'na güvenmediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından da "Kirli İşler" notuyla bir video yayınladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında 1,5 yıldır seçim güvenliği için çalıştıklarını ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) güvenmediklerini belirtti.

"Aynı zarfın içine konan dört oy pusulasından üçü doğru, biri yanlıştır' diye karar alan bir Yüksek Seçim Kurulu topluma güven vermez" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Anadolu Ajansı'na (AA) da güven duymadıklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Malum İstanbul seçimlerinde bazı verileri vermemeye başladılar. Yüksek Seçim Kurulu durdu, verileri vermiyor. Ama bizim arkadaşlarımızın her birisinde, sandık görevlisinde, tutanaklar vardı elinde ve biz kazanacağımızı biliyorduk" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisi CHP'nin seçim sandıklarına ilişkin geniş ve güvenli önlemler aldığını da ifade etti. "Türkiye'de kaç sandık var, bu sandıklar nerede, en sonra YSK'dan veriler geldi. Biz daha önceki veriler üzerinden ilk çalışmalarımızı yaptık" diyen Kılıçdaroğlu, sandık başında görev alacak kişilerin eğitildiklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, sandık görevlilerinin aldıkları eğitime ilişkin de şunları söyledi:

"Sandık başında nasıl duracaklar, sayım sırasında, oylama sırasında ne yapacaklar, sayım olduğu zaman dışarı çıkmayacaklar, sigara içeceğim, yemek yiyeceğim asla olmayacak. Tutanaklar dikkatli bir şekilde bakılacak. Rakamlar başka bir belgeye aktarılırken ona dikkat edilecek. Baştan imzalanmayacak. İmzalandıktan sonra cep telefonuyla çekecek ve Genel Merkezimize gönderecek. Bu konuda bizim binlerce arkadaşımız eğitildi. Bu sadece CHP için söylüyorum. Islak tutanağın fotoğrafını çekip bize gönderdikten sonra o çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecekler."

Kılıçdaroğlu'ndan "Kirli İşler" videosu

Kılıçdaroğlu dün akşam ayrıca Twitter hesabından "Kirli İşler" notuyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler ya kalacaklar… WhatsApp ve Telegram gruplarından her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar. İstanbul Sultanbeyli'de bir matbaa CHP logosuyla partimizi terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Yeni değil bunlar" dedi.

Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıya olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın prens ve prenseslerinin milyar dolarlık vakıfları, kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar. Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar" iddiasında bulundu.

DHA,ANKA / HS,ET

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