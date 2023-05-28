Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor, ayakta ve buradayız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turun resmi olmayan sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız için, hukukunuz için, kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyesiniz diye, bolluk içinde, bereket içinde, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara "demokrasi mücadelesini sürdürmeye destek verin" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi, bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim."

"Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız"

"Bu seçimde halkın otoriter bir rejimi değiştirme iradesi net şekilde ortaya çıkmıştır" diyen Kılıçdaroğlu, CHP ve Millet İttifakı'nın tüm unsurlarıyla mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır" diyen Kılıçdaroğlu, "Öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" şeklinde konuştu.

DW/JD, BK