  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
İkinci tur
14 Mayıs seçimleri
Fotoğraf: Yves Herman/REUTERS
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor, ayakta ve buradayız

33 dakika önce

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına ilişkin ilk konuşmasında, vatandaşlara "demokrasi mücadelesini sürdürmeye destek verin" çağrısı yaptı.

https://p.dw.com/p/4RvFO

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turun resmi olmayan sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız için, hukukunuz için, kimse sizi ezmesin, birbirinize küsmeyesiniz diye, bolluk içinde, bereket içinde, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara "demokrasi mücadelesini sürdürmeye destek verin" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi, bir adamın ayakları altına serildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara, yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlerimize, sandıklara sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim."

"Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız"

"Bu seçimde halkın otoriter bir rejimi değiştirme iradesi net şekilde ortaya çıkmıştır" diyen Kılıçdaroğlu, CHP ve Millet İttifakı'nın tüm unsurlarıyla mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Bu vatan için ne yapsak azdır. Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır" diyen Kılıçdaroğlu, "Öncelikle bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" şeklinde konuştu.

DW/JD, BK

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Meral Akşener
Canlı Anlatım

Kılıçdaroğlu'ndan "mücadeleye devam" mesajı

Canlı Anlatım

Kılıçdaroğlu'ndan "mücadeleye devam" mesajı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ikinci tur sonrasında yaptığı ilk açıklamada "mücadeleye devam" mesajı verdi. AA verilerine göre oyların yüzde 99,02'si sayılırken Erdoğan yüzde 52,08 oy aldı.
Politika9 dakika önce

Erdoğan seçim galibiyetini ilan etti

Erdoğan seçim galibiyetini ilan etti

Cumhur İttifakı'nın adayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kısıklı'da yaptığı konuşmada kendisine oy verenlere teşekkür ederek "Bugün kazanan sadece Türkiye'dir" dedi.
Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor, ayakta ve buradayız

Politika33 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 1, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

14 Mayıs seçimleri sonrasında oyları sayan sandık görevlileri

Seçim ve sandık güvenliği nasıl işliyor?

Seçim ve sandık güvenliği nasıl işliyor?

Politika13 saat önce
İstanbul - İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı

Altı maddede yeni hükümeti bekleyen ekonomik sorunlar

Altı maddede yeni hükümeti bekleyen ekonomik sorunlar

Ekonomi13 saat önce
Genç ailesinin kundaklanan evi

Solingen faciası: 30 yıldır sönmeyen yangın

Solingen faciası: 30 yıldır sönmeyen yangın

Politika14 saat önce
Bilgisayar ekranına bakan bir kişi

Yapay zekanın robot haberleri nasıl anlaşılır?

Yapay zekanın robot haberleri nasıl anlaşılır?

Teknoloji27 Mayıs 2023
100 dolarlık banknotları sayan bir el ve arka planda destelenmiş 1 ve 100 dolar banknotları

Seçim sonrasında "kur" tehlikesi kapıda

Seçim sonrasında "kur" tehlikesi kapıda

Ekonomi27 Mayıs 2023
Porsche'ye ait bir yedek parça üretim merkezi

Almanya'da mühendis açığı had safhada

Almanya'da mühendis açığı had safhada

Politika27 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön