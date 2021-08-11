Kılıçdaroğlu ve Yavaş'tan sığınmacı uyarısı

Türkiye'de Afgan ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklularla çıkan kavgada bir Türk gencin ölmesinin ardından daha da arttı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde gerilime yol açan olaylarla ilgili yaptığı "provokasyon" uyarısının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da "acil eylem planı” oluşturulmasını talep etti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamaya "Altındağ'daki elim olayda kaybettiğimiz Emirhan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum” diye başlayan Yavaş, “Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan yetkililerin acil eylem planı oluşturmasını ve misafirlerin ülkesine dönüşünü sağlamasını umuyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yasal yetkimiz bulunan alanlarda ve parklarda güvenlik önlemlerimizi artırarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan "provokasyon" uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da öncesinde yaptığı açıklamada provokasyon uyarısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım” diye başladığı Twitter' mesajında, "Son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır. Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin 'CHP'ye karşı birleşelim' çağrıları, saldırı ve ölümler… Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum. Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" ifadelerine yer vermişti.

İki şüpheli tutuklandı

Salı akşamı Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir parkta, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu iki grup arasında çıkan bir kavgada yaralanan Emirhan Yalçın'ın bugün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kavgayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.A.A ve A.M.A'nın bugün çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Hakimliğince tutuklandıklarını duyurdu.

Bu arada gün boyunca Altındağ ilçesinde Suriyeliler ile diğer mahalle sakinleri arasında gerilim yaşandığı, akşam saatlerinde ise gerilimin daha da tırmandığı, bu nedenle çok sayıda çevik kuvvet ve polis memurunun bölgede görev yaptığı bildiriliyor.

DW, ANKA/ DA, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe