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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: Adem Altan/AFP
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’den AKP’li Ünal’a “Türkçe” tepkisi

1 saat önce

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Cumhuriyet ve Harf Devrimini hedef alan sözlerine MHP lideri Bahçeli ve CHP lideri Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi.

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AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal’ın Cumhuriyet ve Harf Devrimini hedef alan eleştirilerine MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi.

Ünal geçen hafta Cuma günü Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda yaptığı bir konuşmada, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı. 

Bahçeli: Talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlış

Bugün TBMM’deki parti grup toplantısında isim vermeden Ünal’ın açıklamalarını gündeme getiren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir. Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet BahçeliFotoğraf: picture-alliance/AA/E. Sansar

"Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyetin anlaşılması ve anlatılmasının mümkün olmadığını” söyleyen Bahçeli, "Bugünkü Türkçe’mizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: SADAT kafasının anlayışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin meclis grup toplantısında konuya değinerek hem Ünal'a hem de Ünal'a tepki gösteren Bahçeli'ye yüklendi.

"Bahçeli buna (Mahir Ünal'a) sözde çok kızmış. Ne olacak? Koşa koşa gidecek yine kucaklayacak. Milliyetçilik vatanseverliktir, senin diline hakaret eden, senin dilini küçümseyen bir adamla ne işin var senin arkadaş?" diye konuşan Kılıçdaroğlu, Ünal’a eleştirilerini de "Bu anlayış SADAT kafasının anlayışıdır. ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kaldıracağız. Asrika diye yeni bir devlet kuracağız. Başkenti İstanbul olacak. Dili de Arapça olacak.' İşte aynı kafa…” şeklinde dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Ya sen hiç Karacaoğlan’ı dinlemedin mi kardeşim? Bu insanlar tertemiz Türkçeyle ne yazdılarsa bugün biliyoruz ya. Sen Yunus’u bile bilmiyorsun" diye konuştu.

DW/BK,BÖ

 

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