Kılıçdaroğlu TRT'de TRT'yi eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu TRT'deki propaganda konuşmasında TRT'yi eleştirdi. Kılıçdaroğlu "TRT her gün kendi ilkelerine ve mevzuatına aykırı yayın politikası ile suç işliyor" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT'deki propaganda konuşmasında TRT'yi eleştirdi.

Kılıçdaroğlu "TRT siyasal iktidardan bağımsız, kamu yayıncılığı yapmak üzere kurulmuştur. Halk; doğru, tarafsız ve gerçek habere ulaşsın diye halk için var. Ancak bugün TRT iktidar partisinin yayın organı haline geldi" dedi.

Haber alma özgürlüğünün temel haklardan olduğunu belirten Kılıçdaroğlu "Bu hak, demokratik toplumlarda toplumun doğru bilgi edinmesini sağlar. TRT her gün kendi ilkelerine ve mevzuatına aykırı yayın politikası ile suç işliyor. Halkın vergileriyle ayakta kalmasına rağmen iktidarın güdümünde, iktidarın propagandasını yapıyor" diye konuştu.

"Bugün propaganda yapmak için karşınızda değilim. Devletimizin televizyonunun sizden gizlediği gerçekleri anlatacağım" diyen Kılıçdaroğlu mağdur olan vatandaşların hikayelerini anlattı.

Kılıçdaroğlu "TRT, size faturalarını ödeyemedikleri için karanlığa mahkum edilen milyonlarca vatandaşımızı gösterdi mi? Göstermedi. (...) TRT hayatını kaybeden 41 maden işçisinin hikayelerini haber yaptı mı? Yapmadı. Tedbirsizliği, denetimsizliği, hesap verilmeyen aileleri, işçisinin can güvenliğini sağlayamayanları anlattı mı? Anlatmadı (...) Devlet nerede, AFAD nerede diyen vatandaşlarımızın görüntüleri yayınlandı mı? Yayınlanmadı" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini "TRT son 7 yılda beni sadece bir kez davet etti. Ben bu kez bana ayrılan süreyi milletin televizyonunda, sesi kısılan, hikayeleri anlatılmayan milyonları bilin diye, gerçekleri duyun diye kullanmak istedim. Çünkü bu seçim onların seçimi. Bu seçimde onlar aday. Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış 85 milyon aday. Kaybolan neşesine yeniden kavuşmak isteyen herkes aday. Her birimiz refah, huzur ve adalet hasretiyle, hakça ve insanca yeni bir düzen kurmak için adayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: DHA

Erdoğan: Dünyevi hırsım yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise TRT'deki propaganda konuşmasında; "Siyasette 40 yılı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülke yönetiminde 20 yılı devirmiş bir kardeşiniz olarak başka herhangi bir dünyevi hırsımın olmayacağını herhalde sizler de takdir edersiniz. İşte bunun için diyorum ki 14 Mayıs'ta tercihinizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yapın" dedi.

Erdoğan "Türkiye'nin son 21 yılında hayata geçirdiğimiz reformlarla sadece ülkenin demokrasi ve kalkınma altyapısının eksiklerini tamamlamakla kalmadık. Bizim asıl başarımız, tarihi bir zihniyet devrimini gerçekleştirmek oldu. Bu öyle bir devrim ki kökeninden, inancından, mezhebinden, meşrebinden dolayı kendini ülkesinden ve devletinden dışlanmış hisseden her ferdi kucakladı. Her bir insanımızı, tüm farklılıklarının ötesinde, Türkiye ortak paydasının ayrılmaz bir parçası haline getirdi" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin ortak hayali olarak inşa etmeye hazırlanıyoruz" diyen Erdoğan "Ülkemizin bugün geldiği seviyede emeği, alın teri, zihin çabası, katkısı olan herkesi hiçbir ayrım yapmadan bu hayalin etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. 14 Mayıs Seçimlerini, işte bu kenetlenmenin yeni bir tezahürü haline dönüştürmek istiyoruz" dedi.

ANKA/ EC, JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?