Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi liyakata dayalı sistem yönetecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Partinin vizyonunun tanıtıldığı toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke; ABD'li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı Jeremy Rifkin, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) iktisat profesörü Daron Acemoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Hakan Kara ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo konuşma yaptı.

CHP milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları, CHP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı salonunda sık sık "Hak, hukuk, adalet", "İktidar iktidar", "Halkın cumhuru Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında katılımcılara "Türkiye için uyanmanın, ayağa kalkmanın ve büyümenin vizyonunu ortaya koymak için sizi davet ettik" dedi. "Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun için yönetim anlayışımızı, yaklaşımımızı kökten değiştirmeliyiz. Ancak bunun çaresi, mevcut tek adam gitsin, başka bir tek adam gelsin değildir" diyen Kılıçdaroğlu sözlerine, "Tek adam gitsin mi? Evet gitsin. Tek adam rejimi bitsin mi? Evet bitsin. Ancak yerine yeni bir sistem, çalışan yeni bir sistem gelsin. Yeni bir tek adam aramıyoruz. Bugün bizden bambaşka bir sistemin alt yapısını dinleyeceksiniz" diye devam etti. Kılıçdaroğlu Türkiye'de yeni bir siyaset kültürüne ve anlayışına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu toplantının sonunda yaptığı kapanış konuşmasında da, "Türkiye’yi tek bir kişi değil, liyakate dayalı sistem yönetecek" dedi. "Dünyadan büyük ve temiz yatırımlar getireceğiz. Yolsuzluk yüzünden halk gelirden pay alamıyor. Bay Kemal kirli sermayenin adamı olmayacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçları olarak onların defterlerine yazdım. Kuruş kuruş dünyanın neresinde neyiniz var biliyorum. Bu parayı sizden hukuk içinde alacağım. Kurtulamazsınız" dedi.

"Halktan çaldıkları her şey halka geri dönecek" diyen Kılıçdaroğlu "Lamı cimi yok bu zorba gidecek.. Zafer bizim olacak" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu "Bu ülkeye hak, hukuk ve adalet mutlaka gelecek. Söz veriyorum. Bu ülke küllerinden yeniden doğacak" diye konuştu.

Üçüncü sanayi devrimi dönüşümü

Kemal Kılıçdaroğlu "siyaset üstü bir birlik" ve "siyaset üstü bir beyin takımı" kurduklarını belirterek bu uzmanların 70 kişiden oluştuğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasından sonra ilk sözü Başdanışmanı Jeremy Rifkin aldı. Toplantıya telekonferans yöntemiyle ABD'den katılan Rifkin bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağını ve Türkiye'nin kapsamlı bir yol haritası oluşturmasına yardımcı olacağını söyledi. Rifkin "Türkiye'de genç bir kuşak var. Bu büyük dönüşümü, üçüncü sanayi devrimine dönüşümü başlayıp gerçekleştirebilirler. Akdeniz ekosisteminden bahsediyoruz. Türkiye, Akdeniz havzasındaki 22 ülkeyle bir araya gelip, ortak bir yönetişim kurmak durumunda. Çünkü burada olan her şey herkesi etkiliyor. Akdeniz'de olan her şey buradaki her toplumu etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Jeremy Rifkin CHP'nin vizyon toplantısında bir konuşma yaptı Fotoğraf: ANKA

Fert başına geliri 20 bin doların üstüne çıkarma hedefi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da konuşmasında Türkiye'de fert başına geliri 20 bin doların üstüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Öztrak "Yeni nesil kalkınma stratejimizle Türkiye'nin geleceğine, potansiyeline güvenen ucuz ve tertemiz fonlar ülkemize akacak. Kalkınmanın finansmanı ucuzlayıp, rahatlayacak. Türkiye hızla büyüyen yeşil fonlardan, sürdürülebilirlik fonlarından hak ettiği payı alacak" dedi.

Milli geliri 2 trilyon doların, ihracatı 600 milyar doların üzerine çıkarmak istediklerini belirten Öztrak "Yedi yılda 8,5 milyon yurttaşımıza yeni iş yaratacağız. İşsizliği ve enflasyonu düşük tek haneli rakamlara indireceğiz. Ülkemizi ve insanımızı hak ettiği refaha kavuşturacağız" diye konuştu.

"Türkiye'nin geleceği demokratik, kurallı dünyadadır" diyen Öztrak "Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini canlandıracağız. Bu çerçevede özellikle; 23. Yargı ve Temel Haklar Faslının gereklerini hızla tamamlayacağız. Bu fasıldaki siyasi blokajın kaldırılmasını da AB'den isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öztrak Cumhurbaşkanlığı makamının Çankaya Köşkü'ne taşınacağını da belirtti.

Aile destekleri sigortası kurumu kurulacak

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo da konuşmasında, "Biz eşit onurlu ve adil bir düzen kurmak için kadınların ve çocukların teminatı olmak için yoksulluğu biriktirmek için buradayız. Bu devletin tüm kaynakları bu ülkede yoksulluğu önlemek ve bitirmek üzere seferber olacak. Türkiye'de sosyal yardıma harcanan bütçe 3 katına çıkarılacak" dedi.

Foggo, CHP iktidarının ilk 6 ayında aile destekleri sigortası kurumu kurulacağını belirterek "Tüm sosyal yardımlar tek bir çatı altında toplanacak. Hiç kimse, sosyal yardım almak için kapı tapı dolaşmak zorunda kalmayacak. Devlet zorda olanın ayağına gidecek" diye konuştu.

Ayakları yere basan makro bir çerçeve

Partiye para politikaları konusunda danışmanlık yapacak olan Prof. Dr. Hakan Kara ise, "Para politikasının önemsizleştirilmesi diye tanımladığım bir dönem var. Özellikle 2017 yılından itibaren kamu bankaları üzerinden para politikasının baypas edilmesi ve 2018 yılında kanunen, 2019 yılında da fiilen Merkez Bankası'nın bağımsızlığının bitmesine tanık olduk. Ardından da bugün içinde bulunduğumuz süreç başladı. 2021 yılından itibaren Kur Korumalı Mevduat (KKM), kur rejiminde değişim, kredi politikasındaki değişik ile beraber bir finansal baskılama içerisinde belki de tarihin en ani enflasyonunu yaşadık" dedi.

"Kolay değil, birikmiş sorunlar var" diyen Kara, "Sorunları öteleyerek, görmezden gelerek veya içe kapanarak halledemeyiz" diye konuştu. Türkiye'nin ayağı yere basan bir makro çerçeve koyması gerektiğini belirten Kara Türkiye ekonomisinin dış şoklara dayanıklılığını artıracak mekanizmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

DW / EC,ET