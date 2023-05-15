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Millet İttifakı liderleri ortak basın toplantısı düzenledi
Millet İttifakı liderleri ortak basın toplantısı düzenlediFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu: Seçim balkonda kazanılmaz

2 saat önce

"Seçim balkonda kazanılmaz" diyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu İttifak liderleriyle birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Sandığa gidip oy kullanan tüm seçmenlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu "Özellikle gençlerin ve kadınların yüksek katılımı nedeniyle son derece mutluyuz. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesi ayrıca memnuniyet vericidir" dedi.

Kılıçdaroğlu "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek" ifadelerini kullandı.

"Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir" açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu "Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber bu ülkeye hakkı hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" dedi.

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Merkezi'nin balkonundan taraftarlarına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz" dedi. Erdoğan "Seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüzde gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik" diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde saat 02.25 itibarıyla sandıklarda açılma oranı yüzde 91,93.  YSK verilerine göre Erdoğan yüzde 49,49, Kılıçdaroğlu yüzde 44,79, Sinan Oğan yüzde 5,29, Muharrem İnce yüzde 0,43 oy oranına sahip.

DW / EC, CÖ

 

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