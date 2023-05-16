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Fotoğraf: MURAD SEZER/REUTERS
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu: Sandıktan değişim mesajı çıkmıştır

43 dakika önce

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sandıktan değişim mesajı çıkmıştır" dedi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması  ile ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz" dedi.

Gençlerin mesajını aldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis'e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar" dedi.

"Günün sonunda elimizde dipsiz br karanlık var" ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, "Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık...." dedi.

14 Mayıs Pazar günü yapılan milletvekili genel seçimi ile birlikte yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, yüzde 49,50 oyla Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan önde tamamlamıştı. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy oranına ulaşırken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5,17 oldu. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için bir kez daha yarışacak.

DW/BÖ,HT

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