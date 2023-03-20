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HDP eş genel başkanları Buldan ve Sancar CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
HDP eş genel başkanları Buldan ve Sancar CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.Fotoğraf: Handout via HDP / TBMMFOTO
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinde TBMM vurgusu

2 saat önce

TBMM'de bir araya gelen HDP eş başkanları Buldan ve Sancar ile CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sorunların çözüm yeri TBMM'dir" vurgusu yaptı.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında yapılan basın açıklamasında üç lider de çözümlerin yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğuna vurgu yaptı.

İlk söz alan Kılıçdaroğlu, siyasetin bir kavga alanı olmaktan çıkarılması ve çözüm bulma alanına dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Kayyum uygulamalarını asla doğru bulmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Seçimle gelen seçimle gider. Demokrasinin temel kuralıdır. Halkın iradesini ipotek altına alırsanız bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiye aykırıdır" diye konuştu.

Parti kapatmaya karşı olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, parti kapatılmasının zorlaştırılması ve önce meclise gelmesi gerektiğini belirtti. Kürt sorunu dahil tüm sorunların çözüm adresinin TBMM olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kuruluşundan bu yana Türkiye’nin en temel sorunları TBMM’de çözülmüştür. Biz parlamenterlerle birlikte var olan tüm sorunları çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Milletin iradesiyle bu sorunların tamamı çözülür" dedi.

TBMM'de Kürtçe'nin tutanaklara "bilinmeyen dil" ibaresiyle geçirilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "TRT’nin TRT Kürdi diye bir kanalı var. TBMM’de nasıl olur da buraya bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz? Binlerce yıldır konuşulan bir dili neden bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz? Devlete çifte standart yakışmaz" dedi.

"Emperyal güçlerin oyunu"

Bu şekilde bir grup insanın bir grup insana düşman edildiğini ve bunun "emperyal güçlerin Türkiye’ye oynadığı oyun" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bu oyundan da Türkiye’yi kurtaracağız. Yeni bir başlangıç yapacağız. Ahlaklı, demokratik, herkesi kucaklayan bir başlangıç yapacağız" dedi.

Bağımsız ve tarafsız yargının, hukuk devleti ve sosyal devletin önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, görüşmede ayrıca gelir dağılımında dengesizliğin giderilmesi, temel hak ve hürriyetlerin korunması, çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılık, kadına yönelik şiddet gibi konuların da ele alındığını belirtti.

HDP istişarelerin ardından açıklama yapacak

Kılıçdaroğlu'ndan sonra söz alan ve kısa birer açıklama yapan HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da çözüm yerinin TBMM olduğuna vurgu için görüşmenin mecliste yapıldığını kaydetti.

Pervin Buldan, "Yaklaşık bir saat boyunca sayın başkanın ifade ettiği konular üzerinde istişare ettik. Türkiye’nin en temel sorunlarını konuştuk. Türkiye kamuoyunun bizlerden beklentilerini konuştuk. Kürt sorununun demokratik çözümün TBMM çatısı altında çözümünden yana olduğumuzu göstermek istedik. O yüzden sayın başkanı TBMM’de ağırlamak istedik" diye konuştu.

Mithat Sancar da Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini değerli bulduklarını belirterek "Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’nin yıkımdan ağır zarar gören toplumsal kesimlerini ve yapılarını onarma konusunda acil programa ihtiyaç olduğu inancındayız. Acil bir onarım programına ihtiyaç var ve yeni bir başlangıca… Yeni başlangıç Türkiye’de; demokrasi, insan hakları, adalet ve özgürlük temelinde bir yaşam ve sistem kurmakla ancak mümkün olacaktır" açıklamasını yaptı.

"Bu görüşmeyi Meclis'te yapmamızın nedeni de çözüm adresi olarak TBMM’yi gördüğümüzü vurgulamaktır" diyen Sancar, "Türkiye’nin bütün sorunları burada, geniş toplumsal mutabakatla çözülebilir. Bu görüşmenin içeriğini de konuştuğumuz hususları da kurullarımıza taşıyacağız. İttifak güçlerimizle değerlendireceğiz. 1-2 gün içinde kamuoyuna, basına daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız" dedi.

DW/BK,TY

 

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