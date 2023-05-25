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Fotoğraf: Alp Eren Kaya/ANKA
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu: Geri Kabul Anlaşması'nı feshedeceğiz

12 dakika önce

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, "Avrupalılar Suriyelilerin hakların korumazsa Geri Kabul Anlaşması'nı feshedeceğiz" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube'da yayınlanan Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, programa katılan yurttaşların sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, mültecilerle ilgili bir soru üzerine, "Biz herkesi göndereceğiz derken bunun belli kuralları olacak. Devlet dediğiniz gibi kurum, benim dediğim gibi hemen yakasına yapışıp gönderelim diye öyle bir kural yok. Onun alt yapısını oluşturacaksınız. Can ve mal güvenliğini sağlayacaksınız ve ondan sonra göndereceksiniz, parayı da AB’den alacaksınız ve bunları yapacaksınız. Çünkü burada asıl sorunu yaşayan AB, bize geri kabul anlaşmasını dayattılar, imzaladık. Biz şimdi bakıyoruz. İsterlerse veriyor, istemezlerse vermiyorlar. Biz sığınmacı deposu değiliz. Mülteci ayrı, sığınmacı ayrı ikisini birbirinden ayırmak lazım" diye konuştu.

"Eğer Avrupalılar Suriyelilerin haklarını korumazlarsa onların evlerini, yollarını, hastanelerini yapmak için para vermezlerse Geri Kabul Anlaşması’nı  feshedeceğiz, beyler gitsinler Avrupa’ya burada ne işi var?" diye Kılıçdaroğlu,  "Avrupalı rahat etsin diye biz bunların bütün sıkıntılarına katlanıyoruz. Düzelteceğiz, göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün ikinci tur için Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. Millet İttifakı ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolde, Türkiye'deki sığınmacıların "bir yıl içinde" geri gönderilmesi taahhüt edilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'ye katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'ye katıldıFotoğraf: Alp Eren Kaya/ANKA

"Benim itiraz ettiğim Türkiye'nin Rusya'ya bağımlı hale gelmesi

Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya ile ilişkilerle ilgili soruya da yanıt verdi. Rusya ile Türkiye'nin iyi ilişkileri olmasına bir itirazı olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Ama benim itiraz ettiğim enerji konusunda Rusya’ya Türkiye'nin bağımlı hale gelmesi. Bu bağımlılık son derece tehlikelidir ve Türkiye'nin ileride başına büyük sorunlar açabilir. Siz hala diyorsunuz ki ‘Moskova ile anlaşma yaptık burada bir gaz merkezi kuracak.’ Zaten güle oynaya gelip gaz merkezi kuracak yüzde 30-40'lık bağlantı yüzde 90'a çıkacak. Sizi teslim almış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"YÖK denen belayı kaldırmak lazım"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimle ilgili sorulara da yanıt verdi. "İmam hatipte okuyan çocuğumuz da çok nitelikli bir eğitim almalı, fen lisesinde okuyan çocuğumuz da çok nitelikli bir eğitim almalı" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğitim alan çocuğun, eğitimi belli bir yılından itibaren, örneğin 2’nci yıldan itibaren organize sanayi bölgesinde aldığı eğitime paralel kurs görmesi lazım, staj görmesi lazım. O süre içerisinde sosyal güvenlik primlerini, devlet tarafından ödenmesi lazım. Mezun olduğunda ise işi hazır olacak" dedi. "YÖK denen belayı kaldırmak lazım" diyen Kılıçdaroğlu,  "Üniversitelerde bilgiyi, bilimi egemen kılmak lazım. Farklı düşüncede olan hocaları, ‘sen farklı düşüncedesin' diye üniversiteden atmamak lazım" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, programın kapanışında, "Buradaki temel mesele şu, birbirimizi daha iyi anlamalıyız yani görüşlerimiz farklı olabilir, elbette olabilir. Niye farklı olmasın? Görüşlerimiz farklı olabilir ama birbirimize saygılı olmalıyız. Kutuplaşmadan çekinmeliyiz, kutuplaşmamalıyız" ifadelerini kullandı. 

ANKA,DW/BÖ,TY

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