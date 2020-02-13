Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" açıklamaları nedeni ile bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi. Mahkemenin daha önce aynı tutar üzerinden oluşturduğu tazminat kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulmuş, bozma sonrası yapılan dava yeniden görülmüştü. Mahkeme ikinci yargılamada da aynı kararı vermiş oldu.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, dünürü Özdemir Bayraktar, eniştesi Ziya İlgen, dünürü Sadık Albayrak, dünürü Orhan Uzuner, dünürü Osman Ketenci'nin avukatları katıldı. Davalı Kılıçdaroğlu'nu temsilen Avukat Celal Çelik ile birlikte çok sayıda avukat duruşmada hazır bulundu.

Reddi hakim talebine ret

Duruşmada Kılıçdaroğlu'nun Avukat Celal Çelik, reddi hakim talebinde bulundu. Bazı davacıların avukatı Ferah Yıldız ise reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu savunarak talebin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme hakimi de Avukat Çelik'in ileri sürdüğü ret hususlarından hiçbirisinin kanunda belirtilen ret nedenlerinden sayılmadığını gerekçe göstererek reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

Daha sonra tekrar söz alan Avukat Ferah Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017 tarihinde kürsü dokunulmazlığından faydalanarak müvekkili Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları hakkında söylediği sözleri ispatlayamadığını belirterek "Recep Tayyip Erdoğan'ın baba misyonu da göz önüne alınarak dava dilekçesinde belirttiğimiz şekilde her bir müvekkil için ayrı ayrı kabulüne karar verilsin" dedi.

Davacı Özdemir Bayraktar'ın Avukatı Burçin Altan da davalı Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu savunarak davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik ise müvekkilinin ileri sürdüğü iddiaların iftira olmadığını savundu.

Her davacıya ayrı ayrı tazminat

Mahkeme karar için verdiği kısa bir aranın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin, Özdemir Bayraktar'a 60 bin, Esra Albayrak'a 22 bin, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a 22 bin, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin, Mustafa Erdoğan'a 15 bin, Sadık Albayrak'a 14 bin, Ziya İlgen'e 14 bin, Orhan Uzuner'e 13 bin, Osman Ketenci'ye 13 bin TL manevi tazminatı konuşma tarihi olan 21 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek olan faizi ile ödemesine hükmetti.

Yine "Man Adası" açıklamaları nedeni ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Temmuz Salı günü yaptığı duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017 tarihli konuşması nedeni ile Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler neydi?

Kılıçdaroğlu, Kasım 2017'de meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak bahsedilen Man Adası'ndaki bir şirkete 2011 yılında 15 milyon dolar gönderdiğini iddia ederek swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti. Kılıçdaroğlu'nın açıkladığı belgelere göre Man Adası'ndaki Sıtkı Ayan isimli bir kişi tarafından 1 sterlin sermaye ile kurulan Bellway Limited Şirketine 15 Aralık 2011’den 4 Ocak 2012’ye kadar toplam 15 milyon dolar aktarıldı.

Kılıçdaroğlu, "Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. Sadece Türkiye'de değil, bu parayı yurtdışına göndermişler, o şirketlerin de kayıtlarında var. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın. Nokta" diye konuşmuştu.

Erdoğan da belgelerin "şirket alışverişi için yapılan ödemelerin dekontları" olduğunu söylemiş, ancak dekontların hangi şirketin satışıyla ilgili olduğuna dair bir açıklamada bulunmamıştı. Erdoğan ayrıca, "Ortada yurt dışına gönderilen bir para falan yok. Halk Bankası ile Al Baraka arasındaki sadece bir alışverişin belgeleri var fakat bunun elindeki belgeler de sahte” şeklinde konuşmuştu.

DHA,DW / HS,ET

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