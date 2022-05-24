"Erdoğan vakıflar aracılığıyla ABD’ye para transfer ediyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesi hakkında önemli iddialarda bulundu.

"Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde" diye konuşan Kılıçdaroğlu, ABD’de bir vakıf kurdurulduğunu belirterek "Paravan bir vakıf kuruyorlar, başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor; öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar. Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz; TÜRGEV ve Ensar.. Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye…" dedi. Söz konusu vakıfların 20 milyon, 10 milyon dolar şeklinde havaleler yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bir TÜRGEV bir Ensar, durmuyorlar para gönderme listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde…1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar ABD’ye" dedi.

"Siz bu paraları nereden buldunuz, bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz?" diyen Kılıçdaroğlu, "ABD’ye kaçmaya hazırlananlar, yeni iktidarın sizi orda rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Çok fena yanılıyorsunuz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yüklenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan çık söyle; bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle ailenden ki gönderiyor bu paraları ve yine ailenden kim alıyor bu paraları karşı tarafta yani Amerika’da çık anlat, çekinme!" dedi.

Kılıçdaroğlu: Toplu bir kaçış planı yürürlükte

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin TBMM Meclis Grup Toplantısı’ndan yaptığı açıklamada, "Toplu bir kaçış planı yürürlükte" demiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını ifade etmişti. Yurt dışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geldiğini öne süren Kılıçdaroğlu, saat 22.00’de açıklama yapacağını duyurmuştu.

DW/BÖ, SSB