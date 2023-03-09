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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu: Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim

2 saat önce

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği yönündeki tartışmalara noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili açıklamada da bulundu.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) ziyaret edip etmeyeceğikonusundaki tartışmalara noktayı koydu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına köşe yazısında yer veren Bila, CHP liderinin şu ifadelerini aktardı:

"Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye'nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis'te HDP'li Başkan Vekili'nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP'yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek."

"İmamoğlu ve Yavaş'ın önünde hukuki engel yok"

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacak olması konusunda da konuşan Kılıçdaroğlu, seçim kampanyası boyunca her iki isimle birlikte çalışmalarına engel olacak herhangi bir hukuki engel bulunmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı, "Sayın İmamoğlu da Sayın Yavaş da çok değerli iki arkadaşımız. Çok başarılı iki belediye başkanımız. Sadece belediye başkanı oldukları illerde değil Türkiye'nin neresinde bir sorun olsa hemen o sorunu da çözmek üzere yardıma koşan iki belediye başkanımız. Seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakları tarihe kadar belediye başkanlıklarından ayrılmaları gerekmiyor. Böyle bir hukuki zorunluluk yok. Bu nedenle seçime kadar kampanya boyunca da birlikte çalışacağız. Hiçbir sorun yok" dedi.

Sancar: Görüşmemiz HDP-CHP görüşmesi olmayacaktır

Gazeteci Mirgün Cabas'ın soruların yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olası görüşmeyle ilgili olarak "Bizim yapacağımız görüşme CHP'yle bir görüşme olmayacaktır. Bizim görüşmemiz Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Sn. Kılıçdaroğlu ve ekibiyle olacaktır. 6 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu Milleti İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayıdır. Bize geldiğinde CHP Genel Başkanı olarak değil Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak, Millet İttifakı'nın temsilen gelecektir. Dolayısıyla CHP-HDP görüşmesi şeklindeki kavramsallaştırma gerçekleri ifade etmekte çok yetersiz kalacaktır, hatta yanlış anlaşılmalara yol  açabileecek bir formüldür" değerlendirmesinde bulundu.

HDP ziyareti tartışması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak belirlenmesinin ardından "Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ancak taleplerini masaya getiremeyeceğini söylemişti.

DW/CÖ,HT

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