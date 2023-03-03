Kılıçdaroğlu: Bu sofrada Erdoğan dilinin olmaması gerekirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sert açıklamaları sonrasında bir video mesajı yayımladı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının altılı masada dayatıldığı suçlamasında bulunarak CHP'li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu adaylıklarını koymaya çağırmıştı. Akşener'in konuşması boyunca sert ifadeler kullanması ve ağır eleştirilerde bulunması dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu, Akşener'in açıklamalarının ardından yayınladığı video mesajında altılı masayı, tüm renklerin davet edildiği bir "Halil İbrahim sofrası"na benzetti, amacın sadece Cumhurbaşkanını göndermek ya da değiştirmek değil, "yeni, güzel bir Türkiye" oluşturmak olduğunu söyledi.

"Siyasal operasyon" vurgusu

"Bu sofraya o oturmasın bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten" diyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler… Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız" diye konuştu.

"Sofrada Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi"

Kendisinin bu saatten sonra değişmeyeceğini ve birleştirmeye devam edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Alet olmayacağız"

"Umudum, niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamamızdır" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini "Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz, kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın biz her şekilde Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz. Emin olun yeneceğiz!" diye noktaladı.

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