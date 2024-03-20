Kılıçdaroğlu: Belediyelerimizin sayısını artıracağız

CHP'nin 2023 yılı Kasım ayındaki kurultayında görevi Özgür Özel'e devreden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediyesini koruyacağını ve bu sayının artacağına inandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Mevcut 11 büyükşehir belediyesine ek olarak Bursa, Balıkesir, Manisa gibi büyükşehirleri de kazanacağımızı düşünüyorum. İlçe belediyesi sayılarının artacağını düşünüyorum. İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğu sağlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına bakılırsa bu sağlanabilir" değerlendirmesi yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki parti içi tartışmalar konusunda ise değerlendirme yapmayacağını vurguladı.

"Sizin ve ekibinizin yerel seçimlerde başarısızlık beklediği ve 31 Mart sonrası kurultayda mevcut CHP yönetimi ile hesaplaşacağınıza dair iddialar ve yorumlar hakkında ne diyorsunuz?" sorusunu Kılıçdaroğlu, televizyonlardaki tartışma programlarında konuşulanları takip etmediğini söyleyerek yanıt verdi.

"Bütün adaylarımızı destekliyorum"

Kılıçdaroğlu, "Günlük siyasal tartışmaların içerisine girmiyorum. 'CHP'nin başarısız olmasını istiyor' denilmesi için akıl tutulması lazım. Yok öyle bir şey yok. Tam tersine belediyeleri artıracağımızı düşünüyorum. Bütün adaylarımızı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Genel başkanlık görevini Özgür Özel'e devretmesinin ardından Ankara'da açtığı bir ofiste çalışmalarını yürüten Kılıçdaroğlu, yoğun bir tempoda çalıştığını aktardı. Ofisinde ekonomi, eğitim, savunma, tarım, felsefe ve sosyoloji gibi başlıklarda brifing alan ve çalışmalar yaptığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu hem CHP'deki hem de siyasetteki tüm gelişmeleri de yakından takip ettiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ofisi CHP içerisinde bir hareket başlatmak için kurdu" iddialarına karşı ise "Hikmet Çetin de Murat Karayalçın'ın da ofisi var. Benimle görüşmek isteyenleri evde ağırlamam mümkün değil. Kahvede mi görüşelim" sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ofisinde siyaset içerisine ve dışında birçok insanla görüştüğünü de kaydetti.

"Türkiye ekonomisi niçin bu hale geldi?"

Eski CHP lideri, Türkiye'nin 1 Nisan'dan sonra ekonomideki sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini ve geçeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Zor bir dönemin bundan sonra da yaşanacağını Türkiye'deki bütün iktisatçılar kabul ediyor. Soru şu; Türkiye ekonomisi bu hale niçin geldi. Yönetenler yüzünden geldi, yani yönetilemedi. Faturasını ise düşük gelirliler çekiyor. Üst gelir grubunun hiçbir sorunu yok. Milyonlarca, milyarlarca lira üst gelir grubuna kaynak aktarılıyor. Beşli çete olarak tanımladığımız yapıya, hastane ve havalimanı yapanlara göstermelik ihaleler ile milyar dolarlar aktarılıyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, iktidarın demokrasi ve hukuk devletini bu paraları aktarmak için ortadan kaldırdığını da savundu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nda bina alımında para sayma görüntülerine dair soruları ise yanıtlamadı.

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