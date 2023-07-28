Kılıçdaroğlu Akbelen Ormanı'nda köylülerle bir araya geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muğla'da maden sahasını genişletmek için Akbelen Ormanı'nda gerçekleştirilen ağaç kesimine karşı direnen köylülüleri ve çevrecileri ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kömür maden sahasının genişletilmesi nedeniyle 5 gün önce kazı çalışmalarına başlanan Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'na gitti. Bazı CHP'li milletvekillerinin de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu Akbelen Ormanı'nda "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla karşılandı.

Kılıçdaroğlu burada Akbelen Ormanı'nı korumak için 2 yıldır doğa nöbeti tutarak mücadele eden köylüler ve çevrecilerle bir araya geldi. Yurttaşların açıklamalarını dinleyen Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin hangi coğrafyasına gitseniz benzer olaylar var. Ama siz direniyorsunuz. Kemal kardeşiniz sizin yanınızda, hiç endişe etmeyin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sizin mücadeleniz sıradan bir mücadele değil. Sizin mücadele hak mücadelesidir. Hak mücadelesi kolekftif bir mücadeledir. Ben bu davayı sonuna kadar izleyeceğim. Buraya tekrar geleceğim" dedi.

Açıklama sonrası alanı terk etmek üzere aracına binen Kılıçdaroğlu'nun önü kesildi. "Arabaya değil barikata" sloganıyla çevrecilerin verdiği tepki üzerine Kılıçdaroğlu kesim alanına gitme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun ormana girmesine izin verilirken barikatı aşıp kesim alanına girmeye çalışan çevrecilere jandarma biber gazı ve copla müdahale etti, gözaltına alınanlar oldu.

Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkı ve çevreciler 2019'dan beri mücadele ediyor.

İkizköylülerin Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nde açtığı yürütmeyi durdurma davası sürerken Akbelen Ormanı'nda Temmuz 2021'de 100'den fazla ağaç kesilmişti. Ancak ağaç kesimi, İkizköylülerin ve çevre aktivistlerinin bölgedeki protestoları üzerine durmuştu. İkizköylüler ardından da ormanda çadır kurarak nöbet tutmaya başlamıştı. Köylülerin bu direnişi, iki yılı aşkın süredir ormanda ağaç kesilmesinin önüne geçiyordu.

Ancak 24 Temmuz sabahı ormana çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA'lar sevk edilerek, direnişçiler uzaklaştırılmaya çalışıldı.

DW/TY,EC

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