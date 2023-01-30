Kılıçdaroğlu: Adayımızı 13 Şubat'ta açıklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de katıldığı Liderler Masası programında altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının yakında kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

"13 Şubat'ta ne öğreneceğiz?" sorusuna "13 Şubat'ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna" yanıtını veren Kılıçdaroğlu, "Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 13 Şubat'ta yine buluaşacağız, artık 13 Şubat'ta mı olur, yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız, bu kararın açıklanması için bir tarih mi olur...." diye konuştu.

Söz konusu cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Belirleyeceğimiz adayın ortak çalışma geleneğini devam ettirmesi gerekiyor. Her şeyi ben bilirim anlayışına sahip olmaması lazım. Devleti iyi tanıması, liyakatın ne kadar önemli olduğunu bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "CHP'nin adayı siz misiniz?' sorusuna, "Her parti doğal olarak kendi liderini görmek ister" cevabını verdi.

"Altı partinin ortak adayı olursanız seçim kazanılabilir mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Kazanılabilir tabi. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten. Bütün mesele bizim kararlılıkla 'Bu ülkeye demokrasiyi, insan haklarını getireceğiz, yoksulluğu tarihe gömeceğiz' gibi iddialarımız var zaten" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamadaseçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasının planlandığını söylemiş, kararın 10 Mart'ta kamuoyuna duyurulacağını açıklamıştı. Altılı masayı oluşturan muhalefet partileri CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday belirleneceğini açıklamış ancak ortak aday konusunda henüz partiler arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

ANKA,DW/BÖ,EC