 Kılıç hakkındaki ″Cumhurbaşkanına hakaret″ davası ertelendi | TÜRKİYE | DW | 26.02.2020

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TÜRKİYE

Kılıç hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" davası ertelendi

Türkiye'de Alman Yeşiller eski milletvekili Memet Kılıç hakkında devam eden "Cumhurbaşkanına hakaret" davası ertelendi.

Memet Kılıç

Memet Kılıç

Alman Yeşiller partisinin eski milletvekili Memet Kılıç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Türkiye'de görülen dava ertelendi. Almanya'da yaşayan Kılıç, tutuklanma olasılığı nedeniyle duruşmaya katılmadı. İlk duruşmaya da aynı gerekçeyle katılmayan Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kılıç'ın avukatı Veysel Ok, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, duruşmanın 15 Mayıs'a ertelendiğini söyledi. Ok, mahkemenin Kılıç hakkında önceki duruşmada aldığı yakalama kararını kaldırmadığını da sözlerine ekledi. 

DW Türkçe'ye konuşan Memet Kılıç ise hakkında devam eden davayı, "Belirsizliği koruyarak kişileri yıpratma çabası" olarak gördüğünü belirterek, "İşi yokuşa sürmek söz konusudur burada. Artık maalesef Türkiye'de bağımsız yargıdan söz etmemiz mümkün değil, öyle gözüküyor. O nedenle biz çabalarımızı devam ettireceğiz. Ve bu konuda anlamlı bir karar almak için fikir hürriyetini koruyan, savunan bir karar almak için  gerekirse İnsan Hakları Adalet Divanı'na kadar bu konuyu götürmeye kararlıyız" dedi.

Savcılık iddianamesinde Kılıç'ın Temmuz 2017'de internetten yayın yapan ABC gazetesine verdiği mülakatta kullandığı bazı ifadelere yer verildiği ve bu ifadelerin hakaret olarak değerlendirildiği bildiriliyor. İfadelerin arasında özellikle "vatan haini" sözüne dikkat çekiliyor. Hem Türkiye hem de Almanya vatandaşı olan Kılıç, 2009-2013 yılları arasında Yeşiller Partisi'nden milletvekili olarak Alman parlamentosuna girmişti. Şu an Heidelberg kentinde avukatlık yapan 52 yaşındaki Kılıç, Baden-Württemberg bölgesinde siyasi çalışmaların içinde yer almaya devam ediyor.

DW,dpa/TY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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