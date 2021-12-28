 Kıbrıs′tan AB′ye acil yardım çağrısı | Avrupa | DW | 28.12.2021

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Avrupa

Kıbrıs'tan AB'ye acil yardım çağrısı

Güney Kıbrıs, düzensiz göçmenlerin geçişindeki artış nedeniyle diğer AB ülkelerinden destek istedi. Ülke yönetimi, AB üyesi ülkelerin Kıbrıs'tan göçmen almasını talep ediyor.

Zypern Nikosia | Demonstration am Pournara First Reception Camp

Avrupa Birliği üyesi (AB) Kıbrıs Cumhuriyeti, düzensiz göçle ilgili sorunların çözümü için diğer AB üyelerinden acil destek bekliyor. Rum İçişleri Bakanı Nikos Nouris devlet radyosunda yaptığı açıklamada sadece Ekim ile Kasım ayları arasında Kıbrıs'a 4 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığını belirterek, AB üyesi ülkelerin Kıbrıs'taki kapasitesinin üzerinde göçmen barındıran kamplardan göçmen alması gerektiğini söyledi.

Dayanışma çağrısı

İçişleri Bakanı Nouris, bu yılın başından bu yana 12 bin düzensiz göçmenin Ada'nın Türk tarafından Rum tarafına geçtiğini söyledi. Kaçakçıların 300 ila 500 euro karşılığında göçmenleri Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a geçirdiğini ifade eden Bakan, AB üyesi ülkeleri Kıbrıs ile dayanışma içinde olmaya çağırdı. Nouris, "Papa Françesko son Kıbrıs ziyaretinde dayanışmanın ne anlama geldiğini gösterdi" dedi. Vatikan, Papa'nın Aralık başındaki ziyaretinin  ardından Kıbrıs'a sığınan 50 göçmene kapılarını açmıştı.

Zypern Stacheldraht an der Pufferzone bei Astromeritis

AB İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre, nüfus büyüklüğü baz alındığında AB içinde en fazla iltica başvurusu Kıbrıs'ta yapılıyor. Kıbrıs düzensiz göçü engellemek için, Kuzey ile Güney arasındaki sınıra 11 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekmişti.

dpa/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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