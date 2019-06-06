 Kıbrıs′taki seri katile yedi kez müebbet hapis cezası | AVRUPA | DW | 24.06.2019

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AVRUPA

Kıbrıs'taki seri katile yedi kez müebbet hapis cezası

Kıbrıs'ta göçmen kadınlara yönelik seri cinayetlerde mahkemeden müebbet hapis cezası çıktı. Yedi kişiyi öldüren eski subaya yedi kez ömürboyu hapis cezası verildi.

Cesetlere ulaşmak için yapılan operasyon iki ay sürmüştü

Cesetlere ulaşmak için yapılan operasyon iki ay sürmüştü

Güney Kıbrıs'ta ikisi kız çocuğu yedi göçmen kadını öldüren seri katil Nikos Metaksas, 25'er yıldan yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. 

Rum Milli Muhafız Ordusu'nda subaylık yapan Metaksas'a verilen ceza, Güney Kıbrıs tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Hakkında verilen beş müebbet hapis cezasını aralıksız olarak çekmek zorunda olan Metaksas'ın, mahkemenin kararını temyize taşıması beklenmiyor.

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Kurban yakınlarından özür diledi

Yedi kişiyi öldüren 35 yaşındaki Metaksas yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Metaksas, duruşma sırasında kurban yakınlarından özür dilediği bir açıklamayı okudu. Yaptıkları nedeniyle acı çektiğini ve cinayetleri neden işlediğine dair bir açıklaması olmadığını söyleyen Metaksas, "Suçumu kabul ediyor ve mağdurların ailelerinden ve ruhlarından özür diliyorum" dedi. Metaksas, açıklamasında "nefret dolu suçlar işledim" ifadesine yer verdi.

Kıbrıs'ı sarsan seri cinayet vakası

Kıbrıs'ın güneyinde Adalet Bakanı İonas Nikolau'nun istifa etmesine neden olan seri cinayetler, Lefkoşa yakınlarındaki bir maden göletinde 39 yaşındaki Filipinler vatandaşı bir kadının cesedine ulaşılması üzerine ortaya çıkmıştı.

Kurbanlardan birinin cesedi bir bavulun içerisinde maden göletine atılmış şekilde bulunmuştu

Kurbanlardan birinin cesedi bir bavulun içerisinde maden göletine atılmış şekilde bulunmuştu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 yaşındaki Rum subayı Nikos Metaksas'ın üç yıl içerisinde yedi kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından olayın seri cinayet niteliği taşıdığı ortaya çıkmıştı.  

Kurbanları ile online buluşma sitesi Badoo üzerinden tanışan zanlının, hedef aldığı tüm isimleri Filipinler, Romanya ve Nepal'den çalışmak için adaya göç eden işçi kadınlar ile onların iki kızı oluşturduğu ortaya çıkmıştı.

Poliste ihmal ve ırkçılık tartışmalarına neden olan Güney Kıbrıs yönetimi, kurbanların cenaze masraflarını karşılama ve çocuklarına 17 bin euro tazminat ödeme kararı almıştı.

AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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