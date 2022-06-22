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Temsili fotoğrafFotoğraf: Albert Gea/REUTERS
Doğa ve ÇevreKıbrıs

Kıbrıs'ta yangın söndürülemiyor: Güney'den 2 uçak gönderildi

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs'ta sarp alanda çıkan yangın hava şartlarının da etkisiyle hızla yayılıyor. Cumhurbaşkanı Tatar, "Öyle büyük bir alan yanıyor ki söndürmek hiç kolay değil. Hepimize geçmiş olsun. Allah korusun hepimizi" dedi.

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Kuzey Kıbrıs'ın kuzeydoğu kesiminde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor. Bölgenin sarp olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle karadan sadece birkaç noktadan müdahalede bulunulabildiği, daha fazla uçağa ihtiyaç duyulduğu bildiriliyor.

Başbakanlık Müsteşarı ve Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Gündem Kıbrıs televizyonuna yaptığı açıklamada sabah itibarıyla Türkiye'den bir ve İngiliz üsler bölgesinden iki helikopterin geldiğini ancak yangının rüzgarın da etkisiyle daha büyük alana yayılması sonucu üç aracın yetersiz kaldığını belirtti. Cahitoğlu bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla Güney Kıbrıs'tan yangın söndürme uçağı talep edildiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu da BRT'ye yaptığı açıklamada "BM’ye daha fazla hava aracına ihtiyacımız olduğunu ilettik ve BM nezdinde girişimde bulunduk. Rum tarafından gelen uçaklar birkaç saatten beridir yardımda bulunuyor” dedi.

Tatar: Söndürmek mümkün değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Gündem Kıbrıs yayınında yangının rüzgarın etkisiyle ilerlemeye devam ettiğini, bölge ve hava koşullarından dolayı yangın söndürme çalışmalarının istenilen şekilde yapılamadığını söyledi. Tatar, "Yayılma halen devam ediyor. Hava araçlarına büyük iş düşüyor. Sırt cephelerde birçok noktada yangın devam ediyor. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Güney’den iki yangın söndürme uçağı geldi. Suyu Larnaka’dan alıp geliyorlar. Büyük gayret, büyük çaba var ama ne yazık ki yeterli olmuyor. Öyle büyük bir alan yanıyor ki söndürmek hiç kolay değil. Hepimize geçmiş olsun. Allah korusun hepimizi" ifadelerini kullandı.

Orçan: Girne'ye kadar gidebilir

Yangından etkilenen Tatlısu'nun Belediye Başkanı Hayri Orçan, "Hava kararmadan bu yangını kontrol altına almalıyız, yoksa sonuçları çok kötü olacak" dedi. Gündem Kıbrıs yayınında konuşan Orçan, çok sıkıntılı bir durumda olduklarını belirterek "Yaşadığımız tedirginliği size anlatamam. Önlenemezse bu yangın Tatlısu'ya gelir, sonra da Girne'ye kadar gider" dedi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu da daha fazla yangın söndürme uçak ve helikopterine ihtiyaç olduğunu, aksi takdirde yangının söndürülemeyeceğini söyledi.

Yangın bölgesindeki şiddetli rüzgarın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

DW/BK,TY

 

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