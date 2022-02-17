 Kıbrıs’ta kuzeyden güneye göçmen akını | Avrupa | DW | 17.02.2022

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Avrupa

Kıbrıs’ta kuzeyden güneye göçmen akını

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a sığınma talebiyle geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2021 yılında Kuzey Kıbrıs’tan çoğu Afrika kökenli 12 bin kişi sığınma talebiyle güneye geçti.

Pournara Sığınmacı Kampı

Pournara Sığınmacı Kampı

Güney Kıbrıs devlet radyosu, Rum polisinin verdiği bilgiye dayanarak, Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a, dolayısıyla Avrupa Birliği'ne (AB) göçmen akınının giderek arttığını aktardı. Bu bağlamda sadece Çarşamba gecesi 100'den fazla insanın adanın güneyine geçtiği kaydedildi.

AB Sınır Koruma Ajansı Frontex Başkanı Fabrice Leggeri konuyla ilgili açıklamasında Güney Kıbrıs'ın "olağanüstü bir zorlukla" karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle "olağanüstü bir desteğe ihtiyaç duyduğunu" belirtti.

Leggeri Frontex adına, 2004'ten beri AB üyesi olan Güney Kıbrıs'a destek sözü verdi.

Avrupa Sınır Koruma Ajansı (Frontex) Başkanı Fabrice Leggeri

Fabrice Leggeri

Bu arada AB, sığınma başvurularının değerlendirilmesi için personel desteği ve sığınma başvurusu reddedilenlerin geri dönüşünün sağlanması için Güney Kıbrıs yönetimine yardım taahhüdünde bulundu.

2021'de 12 bin kişi sığınma talep etti

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nouris'e göre, sadece 2021 yılında Kuzey Kıbrıs'tan 12 bin kişi sığınma talebiyle güneye geçti. Bu insanların çoğunun Afrika ülkelerinden geldiği kaydedildi.

Nüfus büyüklüğüne oranla değerlendirildiğinde, son iki yılda Avrupa Birliği'nde en çok sığınma başvurusu Kıbrıs Cumhuriyeti'nden geldi. Adada bulunan ve kapasitesinin üstünde insan barındıran iki kabul kampında göçmenler arasında sık sık isyan ve kavgalar yaşanıyor.

Bu ayın başında Lefkoşa yakınlarındaki Pournara kampında çıkan ayaklanma ve bıçaklı kavgada 36 kişi yaralanmıştı.

Göç baskısı konusu bu hafta Kıbrıs'ı ziyaret edecek olan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile yapılan görüşmelerde de kilit konu olacak.

 

dpa,AP / BS,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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