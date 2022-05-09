  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Getty Images/AFP/J. Ammar
PolitikaAvrupa

Kıbrıs'ta İngiliz üs bölgeleri imara açılıyor

2 saat önce

Güney Kıbrıs'ta İngiltere egemenliğindeki üs bölgelerinin sivil imara açılması için yapılan anlaşma yürürlüğe giriyor. Cumhurbaşkanı Anastasiadis, anlaşmanın Türkiye ve Yunanistan ile istişare gerektirmediğini belirtti.

https://www.dw.com/tr/k%C4%B1br%C4%B1sta-i%CC%87ngiliz-%C3%BCs-b%C3%B6lgeleri-imara-a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor/a-61737568

Güney Kıbrıs'ta İngiltere'nin egemenliğindeki üs bölgeleri imar ve kalkınmaya açılıyor. Ada'nın güneyini temsil eden Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron tarafından 2014 yılında imzalanan anlaşma 16 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Kıbrıs'ın İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1960 anlaşması uyarınca Ada'da İngiltere'ye ait iki "Egemen Üs Bölgesi" bulunuyor. Ağrotur ve Dikelya'daki askeri üsler ve çevre bölgelerle birlikte Ada'nın yüzde 3'lük bölümü İngiltere egemenliğinde bulunuyor. "Egemen Üs Bölgeleri", sadece askeri üslerin bulunduğu alanı değil, aynı zamanda yaklaşık 12 bin Kıbrıslının yaşadığı yerleşim bölgelerini de kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, bugün İngiliz üs bölgesi yetkilileriyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 16 Mayıs'ta resmen yürürlüğe girecek anlaşmanın üs bölgelerinde yaşayan Kıbrıslı arazi ve mülk sahiplerinin maruz kaldığı "62 yıllık çarpıklığa ve dengesizliğe" son vereceğini belirtti. "Bu, gerçekten tarihi bir anlaşma" diyen Anastasiadis, anlaşmayla konut imarı ve ticari imarın mümkün hale geleceğini kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos AnastasiadisFotoğraf: STAVROS IOANNIDES/AFP

"Türkiye ve Yunanistan ile istişareyi gerektirmiyor"

Anastasiadis AFP haber ajansına verdiği demeçte, anlaşmanın 1960 anlaşmasında bir değişiklik anlamına gelmediğini ve bu nedenle diğer taraf ülkeler Türkiye ve Yunanistan ile istişare gerektirmediğini belirtti. Güney Kıbrıs lideri, anlaşmayla sadece üs bölgelerinde yerleşik kişilerin statüsünün değiştiğini ve "devasa bir bölgede imar ve kalkınma fırsatı yaratıldığını" kaydetti. İngiltere'nin iki "Egemen Üs Bölgesi", toplam 254 kilometrekarelik alanı kapsıyor.

Söz konusu bölgeler şimdiye kadar askeri amaçlar dışında imara kapalıydı. İngiltere'nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Steffen Lillie de törende, bölgede önümüzdeki haftadan itibaren sivil imar ve kalkınmada yeni bir döneme girileceğini belirterek "16 Mayıs'tan itibaren egemen üs bölgelerindeki arazi sahipleri imar planlama başvuruları yapabilecek, Kıbrıs'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi arazilerini imara açabilecek" diye konuştu.

Üçüncü ülke vatandaşlarına da açık olacak

İki üs bölgesindeki İngiliz askeri varlığını temsil eden İngiliz ordusuna bağlı İngiliz Kıbrıs Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada da "ilk kez Kıbrıslılara ek olarak üçüncü ülke vatandaşlarının da üs bölgelerinde mülk edinme, yaşama ve iş yeri kurma imkanına sahip olacağı" belirtildi.

Güney Kıbrıs, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle başta turizm olmak üzere ticaret ve ekonomide önemli fırsatlar doğmasını umuyor. Böylece "Egemen Üs Bölgeleri"nde, askeri ve çevre açısından hassas bölgeler dışındaki alanlarda arazi ve mülk imarındaki kısıtlamaların büyük bölümü kaldırılmış olacak, imar planlamaları ve politikaları Güney Kıbrıs'ın diğer bölgelerindekilerle benzer hale getirilecek.

AFP/BK,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Pournara Sığınmacı Kampı

Kıbrıs’ta kuzeyden güneye göçmen akını

Kıbrıs’ta kuzeyden güneye göçmen akını

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a sığınma talebiyle geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2021 yılında Kuzey Kıbrıs’tan çoğu Afrika kökenli 12 bin kişi sığınma talebiyle güneye geçti.
Politika
17 Şubat 2022
Doğu Akdeniz'de büyük miktarda rezervler keşfedilse, doğal gazın Avrupa pazarına ulaştırılması konusunda kesin çözüm bulunamadı.

ABD'den Doğu Akdeniz'de "Türkiyeli alternatif" mesajı

ABD'den Doğu Akdeniz'de "Türkiyeli alternatif" mesajı

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'deki EastMed boru hattı projesinden desteğini çeken ABD, bu tutumunu bir kez daha yineledi ve Türkiye'nin de dahil olduğu alternatif arayışına vurgu yaptı.
Ekonomi
7 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Macron'dan "Avrupa siyasi topluluğu" önerisi

Politika
57 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

"Sığınmacılar meselesini kaynağında çözmeliyiz"

"Sığınmacılar meselesini kaynağında çözmeliyiz"

Göç
11 saat önce
Mülteci kampı - Reyhanlı

Suriye sınırının sıfır noktası: Reyhanlı

Suriye sınırının sıfır noktası: Reyhanlı

Göç
13 saat önce
Cezaevinin duvarlarının üzerindeki tel örgüler

Tahliyesine karar verilen sanık 4 ay cezaevinde unutuldu

Tahliyesine karar verilen sanık 4 ay cezaevinde unutuldu

Hukuk ve Adalet
6 saat önce

Ukrayna savaşının gölgesinde Zafer Günü törenleri

Ukrayna savaşının gölgesinde Zafer Günü törenleri

Tarih
8 Mayıs 2022
Humus'tan gelen ve tatlıcılık yapan Ebu Yusuf

Hatay'daki Suriyeliler: Geri dönmek istiyorlar mı?

Hatay'daki Suriyeliler: Geri dönmek istiyorlar mı?

Toplum
8 Mayıs 2022
Foto: Arşiv

Doktorlar yeniden greve gidiyor

Doktorlar yeniden greve gidiyor

Sağlık
7 Mayıs 2022
Ana sayfaya dön