Kıbrıs'ta İngiliz üs bölgeleri imara açılıyor

Güney Kıbrıs'ta İngiltere egemenliğindeki üs bölgelerinin sivil imara açılması için yapılan anlaşma yürürlüğe giriyor. Cumhurbaşkanı Anastasiadis, anlaşmanın Türkiye ve Yunanistan ile istişare gerektirmediğini belirtti.

Güney Kıbrıs'ta İngiltere'nin egemenliğindeki üs bölgeleri imar ve kalkınmaya açılıyor. Ada'nın güneyini temsil eden Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron tarafından 2014 yılında imzalanan anlaşma 16 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Kıbrıs'ın İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1960 anlaşması uyarınca Ada'da İngiltere'ye ait iki "Egemen Üs Bölgesi" bulunuyor. Ağrotur ve Dikelya'daki askeri üsler ve çevre bölgelerle birlikte Ada'nın yüzde 3'lük bölümü İngiltere egemenliğinde bulunuyor. "Egemen Üs Bölgeleri", sadece askeri üslerin bulunduğu alanı değil, aynı zamanda yaklaşık 12 bin Kıbrıslının yaşadığı yerleşim bölgelerini de kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, bugün İngiliz üs bölgesi yetkilileriyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 16 Mayıs'ta resmen yürürlüğe girecek anlaşmanın üs bölgelerinde yaşayan Kıbrıslı arazi ve mülk sahiplerinin maruz kaldığı "62 yıllık çarpıklığa ve dengesizliğe" son vereceğini belirtti. "Bu, gerçekten tarihi bir anlaşma" diyen Anastasiadis, anlaşmayla konut imarı ve ticari imarın mümkün hale geleceğini kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Fotoğraf: STAVROS IOANNIDES/AFP

"Türkiye ve Yunanistan ile istişareyi gerektirmiyor"

Anastasiadis AFP haber ajansına verdiği demeçte, anlaşmanın 1960 anlaşmasında bir değişiklik anlamına gelmediğini ve bu nedenle diğer taraf ülkeler Türkiye ve Yunanistan ile istişare gerektirmediğini belirtti. Güney Kıbrıs lideri, anlaşmayla sadece üs bölgelerinde yerleşik kişilerin statüsünün değiştiğini ve "devasa bir bölgede imar ve kalkınma fırsatı yaratıldığını" kaydetti. İngiltere'nin iki "Egemen Üs Bölgesi", toplam 254 kilometrekarelik alanı kapsıyor.

Söz konusu bölgeler şimdiye kadar askeri amaçlar dışında imara kapalıydı. İngiltere'nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Steffen Lillie de törende, bölgede önümüzdeki haftadan itibaren sivil imar ve kalkınmada yeni bir döneme girileceğini belirterek "16 Mayıs'tan itibaren egemen üs bölgelerindeki arazi sahipleri imar planlama başvuruları yapabilecek, Kıbrıs'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi arazilerini imara açabilecek" diye konuştu.

Üçüncü ülke vatandaşlarına da açık olacak

İki üs bölgesindeki İngiliz askeri varlığını temsil eden İngiliz ordusuna bağlı İngiliz Kıbrıs Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada da "ilk kez Kıbrıslılara ek olarak üçüncü ülke vatandaşlarının da üs bölgelerinde mülk edinme, yaşama ve iş yeri kurma imkanına sahip olacağı" belirtildi.

Güney Kıbrıs, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle başta turizm olmak üzere ticaret ve ekonomide önemli fırsatlar doğmasını umuyor. Böylece "Egemen Üs Bölgeleri"nde, askeri ve çevre açısından hassas bölgeler dışındaki alanlarda arazi ve mülk imarındaki kısıtlamaların büyük bölümü kaldırılmış olacak, imar planlamaları ve politikaları Güney Kıbrıs'ın diğer bölgelerindekilerle benzer hale getirilecek.

AFP/BK,TY