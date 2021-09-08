 Kıbrıslı Rumlar Atatürk′ü öven kitabı müfredattan çıkardı | Avrupa | DW | 08.09.2021

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Avrupa

Kıbrıslı Rumlar Atatürk'ü öven kitabı müfredattan çıkardı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün övüldüğü bir ders kitabını müfredattan çıkarttırdı. Karar hem Ankara hem de Kıbrıs Türk tarafınca kınandı.

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Güney Kıbrıs'ta ortaokulda öğretilen bir ders kitabı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü övdüğü gerekçesiyle Eğitim Bakanlığının talimatıyla müfredattan çıkarıldı.

Bakanlık daha önce ortaokul öğretmenlerine gönderdiği bir e-postada, öğretmenlerden "öğrencilere dağıtmadan önce kitabın 36'ncı sayfasını yırtmalarını" istemişti.

Söz konusu talimat, bu e-postaların sosyal medyaya sızmasının ardından kamuoyuna da yansımıştı. Yırtılması istenen sayfada, "Türkiye'nin en büyük kahramanı" olarak tanımlanan Atatürk'ün kişilik özellikleri övülüyordu.

Öğretmenlere yönelik talimatın kamuoyunda aldığı tepkiler üzerine Eğitim Bakanlığı bu kez kitabı tamamen müfredattan çıkarmaya karar verdi.

Atatürk'ün övülmesi gereken bir lider olmadığını belirten Eğitim Bakanlığı, "Bu nedenle onun kişiliğini ve 'liderliğini' tanıtan hatta öven ders kitaplarının kabul edilmesi mümkün değil" açıklamasında bulundu. "Atatürk'ün adı, Ermeni soykırımı gibi insanlığa karşı işlenmiş suçlarla doğrudan bağlantılıdır" iddiasında bulunan Bakanlık, modern eğitimin "böylesi tarihi suçları güzelleştirme girişimlerine ödün vermeyeceğini" savundu.

Kızılyürek'ten "totaliter rejim" eleştirisi

Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nun ilk Kıbrıslı Türk üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti milletvekili Niyazi Kızılyürek, bakanlığın ders kitabıyla ilgili aldığı kararı kınadı.

"Bunun ancak totaliter rejimlerde görülebilecek" bir karar olduğunu belirten Kızılyürek, "Son dönemde Türk hükümetinin Kıbrıslı Türk okullarındaki tarih eğitimine müdahale ettiğini görmüştük... Maalesef her iki toplumda da eğitim sektörü çağ dışı ve bu müdahalelerle daha da kötü hâle geliyor" dedi.

Türkiye Dışişleri: Çarpık zihniyet

Rum kesiminde alınan karar, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından da kınandı.

Bakanlığın açıklamasında, "Verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC'ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır. GKRY'nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY'nin bu son eylemi, Ada'da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir" denildi.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında olaya ilişkin tepkisini dile getirirken "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu bu saatten sonra tartışmanın hiçbir anlamı yok çünkü bütün dünya Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl büyük bir komutan ve lider olduğunu, Türkiye'nin kurucusu olduğunu kabul etmiştir. Rum tarafındaki bir kitapta Atatürk'ün fotoğrafını çıkartıp da yerine başka bir şey koymanın anlamı yoktur, kendilerini böyle bir davranıştan dolayı kınıyorum" dedi.

Türk tarafının Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı yazılı açıklamada Rum Eğitim Bakanlığının talimatını "şiddetle kınadığını" belirterek "Bu karar Rum yönetiminin ırkçı tutumunun yeni bir örneğidir" ifadesini kullandı.

DW,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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