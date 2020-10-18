Kıbrıslı liderler buluşacak

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar ile Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in yakında bir araya gelmesi bekleniyor. Anastasiadis'in sözcüsü, iki liderin yakın bir tarihte Kıbrıs'taki tampon bölgede görüşme yapma konusunda uzlaştığını açıkladı. Sözcü, görüşmenin tarihi hakkında ise bilgi vermedi.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'a tebrik mesajı göndermişti.

Kuzey Kıbrıslı seçmenin kararına tam saygı duyduklarını belirten Anastasiadis, Tatar'ı tebrik ederek mümkün olan en kısa sürede kendisiyle bir tanışma toplantısında bir araya gelmek istediğini ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis

"Hazır ve kararlıyım"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'nın yeniden birleşmesi hedefiyle müzakerelere yeniden başlanması çağrısına da atıfta bulunan Anastasiadis, Tatar'ı bu girişimi desteklemeye çağırdı. Rum kesimi lideri, Guterres'in müzakerelere üç yıllık aranın ardından yeniden başlama çağrısına yanıt vermeye "hazır ve kararlı" olduğunu belirterek, "Sayın Tatar'ın da aynı istekliliği göstermesini umut etmek istiyorum" dedi.

Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar, seçimlerin pazar günü düzenlenen ikinci turunda yüzde 51,7'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilmiş, görevdeki Mustafa Akıncı'nın oy oranı yüzde 48,2'de kalmıştı.

Türkiye "federasyona yokuz" demişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ada'da barış görüşmelerinin başlatılması için girişimi Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerin ardından başlatacağını duyurmuş, Türkiye ise Ada'da federasyon seçeneğini müzakere etmeyeceklerini açıklamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Kıbrıs meselesinde artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik. Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın anlamı yoktur" söyleminde bulunmuştu.

Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında İsviçre'de yürütülen son görüşmeler 2017 yılında başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

AFP,DW / BÖ,BK,ET

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