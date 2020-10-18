 Kıbrıslı liderler buluşacak | AVRUPA | DW | 19.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Kıbrıslı liderler buluşacak

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in sözcüsü, Kuzey Kıbrıs’ın yeni lideri Ersin Tatar ile görüşme planlandığını açıkladı. Görüşme Kıbrıs’ın tampon bölgesinde yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar ile Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in yakında bir araya gelmesi bekleniyor. Anastasiadis'in sözcüsü, iki liderin yakın bir tarihte Kıbrıs'taki tampon bölgede görüşme yapma konusunda uzlaştığını açıkladı. Sözcü, görüşmenin tarihi hakkında ise bilgi vermedi.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'a tebrik mesajı göndermişti.

Kuzey Kıbrıslı seçmenin kararına tam saygı duyduklarını belirten Anastasiadis, Tatar'ı tebrik ederek mümkün olan en kısa sürede kendisiyle bir tanışma toplantısında bir araya gelmek istediğini ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis

"Hazır ve kararlıyım"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'nın yeniden birleşmesi hedefiyle müzakerelere yeniden başlanması çağrısına da atıfta bulunan Anastasiadis, Tatar'ı bu girişimi desteklemeye çağırdı. Rum kesimi lideri, Guterres'in müzakerelere üç yıllık aranın ardından yeniden başlama çağrısına yanıt vermeye "hazır ve kararlı" olduğunu belirterek, "Sayın Tatar'ın da aynı istekliliği göstermesini umut etmek istiyorum" dedi.

Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar, seçimlerin pazar günü düzenlenen ikinci turunda yüzde 51,7'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilmiş, görevdeki Mustafa Akıncı'nın oy oranı yüzde 48,2'de kalmıştı.

Türkiye "federasyona yokuz" demişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ada'da barış görüşmelerinin başlatılması için girişimi Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerin ardından başlatacağını duyurmuş, Türkiye ise Ada'da federasyon seçeneğini müzakere etmeyeceklerini açıklamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Kıbrıs meselesinde artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik. Başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın anlamı yoktur" söyleminde bulunmuştu.

Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında İsviçre'de yürütülen son görüşmeler 2017 yılında başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

AFP,DW / BÖ,BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan’dan Tatar’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı arayarak tebrik etti.  

Kuzey Kıbrıs'ta seçim: Halk gerilim siyaseti istemiyor

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor. "Türkiye'nin seçime müdahale ettiğine" ilişkin iddialar tartışılırken, Kuzey Kıbrıs'taki atmosferi uzman ve gazeteciler DW Türkçe'ye değerlendirdi.  

Benzer içerik

Nordzypern | Präsidentschaftswahlen | Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı 18.10.2020

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu oyların 51,7'sini alan Başbakan Ersin Tatar kazandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,2'sini aldı.

Zyperns Präsident Nikos Anastasiades am 17.03.2013

Anastasiadis'ten Tatar'a görüşme çağrısı 19.10.2020

Kıbrıslı Rum lider, Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı tebrik ederek BM'nin müzakerelere yeniden başlama girişimine destek vermeye çağırdı.

Türkei/Zypern Luftaufnahme von der Geisterstadt Maraş

Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor 06.10.2020

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Kuzey Kıbrıslı lider Ersin Tatar, 46 yıl sonra Kapalı Maraş'ın Perşembe gününden itibaren halka açılacağını duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv

Fransa'da İslamcılara yönelik polis baskınları

Fransa'da derste Muhammed Peygamber karikatürleri kullanan bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesi sonrası İslamcılara yönelik operasyonlar artırıldı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  