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Nikos Hristodulidis
Nikos HristodulidisFotoğraf: ETIENNE TORBEY/AFP
PolitikaKıbrıs

Kıbrıs sorunu: Rumlar AB'den destek istedi

33 dakika önce

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesinde AB'nin Kıbrıs sorununun çözümü için daha baskın rol oynamasını istedi.

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AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede Kıbrıs sorununun çözümü ve Ada'daki bölünmüşlüğün giderilmesi için AB'nin daha baskın bir rol oynamasını istedi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rum lider, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından mevcut jeopolitik ortamda Avrupa, Birleşmiş Milletler çerçevesi dahilinde müzakerelerin yeniden başlatılması için kararlı bir katkı sağlayabilir ve sağlamalıdır" diye konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB üyesi bir devlet olduğunu ve bu nedenle Kıbrıs sorununun Avrupa'nın da sorunu olduğunu belirten Hristodulidis, sorunun çözümünün doğrudan AB'ye de etkilerinin olacağını söyledi.

"AB çözüm için gerekli araçlara sahip"

Hristodulidis, "AB Kıbrıs halkı için; Kıbrıslı Rumlar ve Türkler, Türkiye ve Avrupa Birliği için tüm tarafların üzerinde uzlaşacağı bir çözüme götürecek araç ve teşviklere sahiptir" diye konuştu.

Güney Kıbrıs yönetimiyle dünyada sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında Ada'nın yeniden birleşmesine yönelik yapılan müzakerelerin son turu 2017 yılında sonuç alınamadan tamamlanmış ve ardından Türk tarafı iki devletli çözüm modelini savunmaya başlamıştı. Türkiye ve KKTC, AB'yi Kıbrıs sorununda Rumlar lehine taraf tutmakla suçluyor ve AB'nin BM himayesindeki görüşmelere resmi olarak taraf haline gelmesine karşı çıkıyor.

rtr/BK,EC

 

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