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Tatbikata Israil Deniz Kuvvetleri de katıldı. Fotoğraf: picture alliance
PolitikaOrtadoğu

Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail'den Akdeniz'de ortak tatbikat

1 saat önce

Son dönemde stratejik anlamda yakınlaşan Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail, Akdeniz'de yaptıkları ortak tatbikatı tamamladı.

https://www.dw.com/tr/k%C4%B1br%C4%B1s-cumhuriyeti-ve-i%CC%87srailden-akdenizde-ortak-tatbikat/a-62017218

Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı,İsrail ve Kıbrıs güçlerinin Perşembe günü Akdeniz'de düzenledikleri tatbikatı tamamladığını duyurdu. 28 Mayıs'ta başlayan ortak tatbikatta hava saldırısı, hava hücumu ve hem dağlık alanda hem de yerleşim yerlerinde yakın muharebe talimleri yapıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve Kıbrıs Ulusal Muhafızları'nın yanı sıra İsrail Deniz Kuvvetleri'nin de tatbikata katıldığı bildirildi.

İki ülkenin düzenlediği en büyük ortak tatbikat

Kıbrıs'ta her yıl benzer tatbikatlar düzenleniyor. İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin arasında son yıllarda stratejik anlamda belirgin bir yakınlaşma gözleniyor. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, düzenlenen son tatbikatın, iki ülkenin askeri işbirliğinde gerçekleştirilen en büyük tatbikat olduğunu duyurdu.

dpa/SÖ,TY

 

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