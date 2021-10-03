Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de keşif faaliyetine başladı

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı uyarılara rağmen bugün Limasol açıklarında araştırma gemisinin faaliyetlerini başlattı. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi radyo kanalından yapılan açıklamada Türkiye'nin yaptığı açıklamaların uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu ifade edildi.

"Nautical Geo" adlı geminin Limasol kenti güneyinde deniz tabanında ultrason araştırmasına başladığı öğrenildi. Gemi, zeminin İsrail ve Kıbrıs'tan Girit'e bir doğalgaz boru hattı inşasına uygun olup olmadığını araştırıyor. Doğu Akdeniz'de geçen yıllarda zengin doğal gaz rezervleri keşfeden İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ile birlikte bir boru hattı inşa etmeyi planlıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin "Doğu Akdeniz'de gerginliği artırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde" bulunduğu belirtilmişti.

"Sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta"

Dışişleri açıklamasında "Yunanistan'ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur. GKRY Kasım ayında da Ada'nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır" denilmişti.

"Tüm bu tek yanlı eylemler Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir" ifadelerine yer verilen açıklamada bu eylemlere karşı "sahada ve masada" gerekli adımların atılmakta olduğu belirtilmişti.

dpa / EC,ET

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