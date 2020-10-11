Kıbrıs cumhurbaşkanını seçemedi, seçim ikinci tura kaldı

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiç bir aday oy alamadı. Böylece seçimler ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimler 18 Ekim Pazar günü yapılacak.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı ve Başbakan Ersin Tatar seçimi önde tamamladı. Açıklanan ilk verilere göre Tatar oyların yüzde 32,3'ünü aldı.

Aynı sonuçlara göre halen cumhurbaşkanı olan bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi ikinci sırada tamamladı. Akıncı'nın oy oranı yüzde 29,8 olarak açıklandı.

İlk seçimde en fazla oyu alan mevcut Başbakan Ersin Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı haftaya yapılacak seçimde beş yıllığına cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeniden yarışacak.

Kıbrıs'ta bir seçim merkezi

Kim ne kadar oy aldı

Türk Ajans Kıbrıs (TAK), Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 198 bin 957 seçmenin 115 bin 806’sı 738 sandıkta oy kullandığı seçime katılım oranının yüzde 58.21 olduğunu açıkladı.

TAK'tan yapılan açıklamada, oy kullanan 115 bin 806 seçmenden 110 bin 779’unun oylarının geçerli, 5 bin 27’sinin geçersiz sayıldığı ifade edildi.

YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.34 - 35825

Tufan Erhürman: %21.67 - 24008

Erhan Arıklı: %5.36 - 5937

Fuat Çiner: %0.30 - 327

Arif Salih Kırdağ: %0.25 - 282

Ahmet Boran: %0.07 - 83

Mustafa Ulaş: %0.06 - 69

Alpan Uz:%0.14 - 156

Kudret Özersay: %5.74 - 6356

Mustafa Akıncı: %29.84 - 33053

Serdar Denktaş: %4.20 - 4653

11 aday yarıştı

Kuzey Kıbrıs'ta seçmenler gelecek beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek ve anayasa değişikliğini oylamak üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanma işlemi 18:00’e dek sürdü. Kayıtlı 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanmaya çağrılmıştı.

Seçimde yedisi bağımsız 11 aday yarıştı. Görevdeki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da yarıştı. Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız aday olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin adayı olarak yarışa katıldı.

DW,dha,anka/TY,EA

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