 Kıbrıs üzerindeki göç baskısı artıyor | Avrupa | DW | 19.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Kıbrıs üzerindeki göç baskısı artıyor

Güney Kıbrıs'a yıl başından bu yana geçiş yapan sığınmacı sayısının 700'ü aştığı bildirildi. Sığınmacıların kamplara sığmadığı ve suç vakalarının arttığı bildiriliyor.

default

Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, bu yılın başından beri Ada'nın güneyine geçiş yapan sığınmacı sayısının 700'ü aştığını bildirdi.

Ağır yük altındaki iltica makamlarının daha geçen yıllardan kalan 19 bin başvuruyu incelemek zorunda olduğunu ve yükün altından kalkamadığını yazan gazete, Lefkoşa ve Larnaka'daki kabul merkezlerinin ağzına kadar dolduğunu kaydetti.

Gazete, yüzlerce sığınmacının kampların dışında uyumak zorunda kaldığını, fuhuş ve suç vakalarının arttığını belirtti.

Hükümet Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ı suçluyor

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Birlik içinde nüfus başına düşen iltica başvuru sayılarında başı çekiyor. Güney Kıbrıs hükümeti, sığınmacı geçişlerinin büyük bölümünün Kuzey Kıbrıs'tan gerçekleştiğini belirterek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs yönetimini Güney üzerinde baskı oluşturmaya çalışmakla suçluyor. Organize insan kaçakçılığı şebekelerinin Kuzey'den Güney'e geçişler için kişi başına 300 ila 500 euro para aldığı belirtiliyor.

Fileleftheros, Güney Kıbrıs hükümetinin diğer AB ülkelerine önümüzdeki günlerde bir çağrı daha yapacağını ve kapasitesini aşan kamplardan sığınmacıların diğer Birlik ülkelerine aktarılması için yardım isteyeceğini yazdı.

 

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kıbrıs'tan AB'ye acil yardım çağrısı

Güney Kıbrıs, düzensiz göçmenlerin geçişindeki artış nedeniyle diğer AB ülkelerinden destek istedi. Ülke yönetimi, AB üyesi ülkelerin Kıbrıs'tan göçmen almasını talep ediyor.  

Kıbrıslı Rumlardan Frontex'e Türkiye çağrısı

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye üzerinden Rum kesimine ulaşan sığınmacıların önlenmesi için AB sınır koruma ajansı Frontex'in devreye girmesini talep etti.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

EU Abgeordnete - Roberta Metsola

AP'nin yeni başkanı Metsola kim?

Maltalı muhafazakar politikacı Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı oldu. Birçok kişi 43 yaşındaki yeni başkana övgüler düzse de kürtaj karşıtı tutumunu eleştirenler de var.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  