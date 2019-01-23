 Kışanak′a 14 yıl, Tuncel′e 15 yıl hapis | TÜRKİYE | DW | 01.02.2019

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TÜRKİYE

Kışanak'a 14 yıl, Tuncel'e 15 yıl hapis

Diyarbakır eski Belediye Eş Başkanı Kışanak'a 14 yıl hapis cezası verildi. DBP'li Sebahat Tuncel'se 14 yıl hapse mahkum edildi. Karara tepki gösteren HDP, "cezalar hukuki değil siyasidir" açıklaması yaptı.

Gültan Kışanak

Gültan Kışanak

Diyarbakır'ın eski Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)  Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada karar açıklandı. Malatya'da görülen duruşmada mahkeme, Kışanak'a terör örgütü üyeliği suçlaması ile 14 yıl 3 ay, Tuncel'e ise 15 yıl hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Kışanak ve Tuncel'e verilen hapis cezalarına HDP Genel Merkezi'nden tepki geldi. HDP'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "cezalar hukuki değil siyasidir" denilerek, kararın tanınmadığı vurgulandı.

Sebahat Tuncel

Sebahat Tuncel

Anadolu Ajansı Gültan Kışanak'ın duruşma için adliyeye polis minibüsüyle götürüldüğünü aktardı. Haberde Tuncel'inse sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadığı belirtildi. HDP milletvekili Leyla Güven'in tecritinin kaldırılması talebiyle başlatılan açlık grevine destek veren isimler arasında Tuncel'in de olduğu açıklanmıştı. Tuncel 18 gündür açlık grevinde.

Yaklaşık iki yıldır tutuklu olan Kışanak hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Yaklaşık üç yıl önce tutuklanan Tuncel hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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